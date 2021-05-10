حريق ضخم بمخزن أخشاب في لحج اليمنية.. والخسائر كبيرة

شب حريق هائل، الاثنين، في مخزن مكشوف للأخشاب بمحافظة لحج اليمنية شمال عدن.

وذكرت مصادر محلية، أن الحريق ناتج عن التماس كهربائي والتهم معظم محتويات المخزن من الأخشاب، وقدرت الخسائر الأولية بنحو ثلاثة مليارات ريال.

بدوره، شكل محافظ لحج أحمد عبدالله تركي اليوم لجنة لتقصي الحقائق عن أسباب وأضرار الحريق، وذلك خلال زيارة إلى موقع الحريق بمنطقة الرباط والذي تسبب في خسائر مادية كبيرة، ورفع تقريرا عاجلا عن تكاليف الأضرار التي لحقت بحوش العديني والأحواش والمساكن الأخرى القريبة منه.

ووجه بنقل الأسر المتضررة مساكنها من الحريق القريبة من الحوش إلى أماكن آمنة وتأجير منازل على حساب السلطة المحلية بالمحافظة.

كما رفع برقية عاجلة إلى عمليات رئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء وقوات التحالف والإدارة المحلية ووزارة الصناعة والتجارة، بخروج الحريق عن السيطرة بعد تدخل الدفاع المدني وبمشاركة مصنع الأسمنت ناهيك عن استخدام الوايتات الخاصة بالمواطنين ولكن دون جدوى، وما زال الحريق في توسع حيث لم تتمكن سيارات الإطفاء من إخماده حتى اللحظة.

ودعا المواطنين إلى عدم الاقتراب من موقع الحريق لضمان سلامتهم من المواد الخامة الخاصة بالأخشاب المتواجدة في هناجر المستودعات القريبة من موقع الحريق.