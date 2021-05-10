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حكومة اليمن: على المجتمع الدولي الضغط على إيران والحوثي

عنصر من الجيش اليمني في مأرب - فرانس برس

حكومة اليمن: على المجتمع الدولي الضغط على إيران والحوثي

جماعة الحوثي تواصل هجماتها على مأرب

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دبي - العربية.نت

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أكد وزير الخارجية اليمني الدكتور أحمد عوض بن مبارك، الاثنين، أن جماعة الحوثي تواصل هجماتها على مأرب.

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وقال خلال اتصاله بسفير الاتحاد الأوروبي لدى اليمن هانس جروندبيرغ، إن على المجتمع الدولي الضغط على ميليشيا الحوثي وإيران للحل باليمن.

كما تطرق إلى تعنت ميليشيا الحوثي ورفضها للمبادرات الأممية والإقليمية لإنهاء الحرب في اليمن، مؤكداً حرص الحكومة على إنهاء معاناة اليمنيين وتحقيق المصالحة الوطنية وصولاً إلى إيجاد سلام دائم وشامل واستعادة الأمن والاستقرار في اليمن.

موقف حازم

وشدد على أهمية اتخاذ المجتمع الدولي موقفا حازما تجاه الصلف الحوثي ورفض الميليشيا مساعي إحلال السلام وإصرارها على مواصلة العدوان على مأرب، وتهديد ملايين النازحين والقاطنين في المحافظة.

من جانبه، أكد سفير الاتحاد الأوروبي، دعم الاتحاد لجهود إحلال السلام في اليمن ووقوفه إلى جانب وحدة وأمن واستقرار اليمن.

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