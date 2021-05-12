فيديو.. قناص حوثي يستهدف طفلة في الرابعة من عمرها

أصيبت طفلة برصاص قناصة ميليشيا الحوثي، الأربعاء، في مدينة حيس جنوب الحديدة، غرب اليمن.

وقال مصدر طبي إن الطفلة امتنان أحمد عبده، البالغة من العمر أربع سنوات، أصيبت بطلق ناري في الكتف اليمنى، وأدى ذلك إلى تهشم عظامها.

وأضاف المصدر أن الطفلة أسعفت إلى مستشفى الخوخة لتلقي العلاج والإسعافات الأولية، وتم تحويلها إلى مستشفى أطباء بلا حدود بالمخا لاستكمال العلاج.

وتأتي هذه الجريمة الحوثية عشية استقبال أهالي حيس لعيد الفطر، لتتحول أفراح أهالي أسرة امتنان إلى أحزان، في انتهاك صارخ من الميليشيا الحوثية لكل الأعراف والقيم الإنسانية والمواثيق الدولية.

وتستمر ميليشيا الحوثي المدعومة إيرانيًا بانتهاك الهدنة الأممية في الحديدة، واستهداف المدنيين بشكل متكرر، وسط صمت من الأمم المتحدة والمجتمع الدولي.

وبحسب إحصائيات حقوقية، فإن جرائم الحوثي بحق المدنيين في مديرية حيس وحدها، أسفرت عن سقوط 500 ضحية منذ إبرام اتفاق "ستوكهولم" برعاية الأمم المتحدة قبل أكثر من عامين.

وندد أهالي المديرية، بأشد العبارات، بالصمت الدولي إزاء ما يحدث من جرائم وانتهاكات صارخة في مديرية حيس من قبل ميليشيا الحوثي الإرهابية، من قتل الأبرياء المدنيين والنساء والأطفال، وهدم المنازل على رؤوس ساكنيها بكل أنواع الأسلحة.