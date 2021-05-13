بأول أيام العيد.. قصف حوثي للأحياء السكنية في تعز

اندلعت فجر الخميس، مواجهات عنيفة في عدة جبهات بمركز محافظة تعز وأريافها بالتزامن مع قصف حوثي استهدف أحياء في المدينة اليمنية في أول أيام عيد الفطر.

وقال محور تعز العسكري في بيان إن مواجهات عنيفة بين الجيش اليمني ومسلحي ميليشيا الحوثي اندلعت في جبهة الدفاع الجوي شمال المدينة، وفي محيط جبل هان غرباً وفي جبهة الصلو جنوباً.

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من جهته، أكد المتحدث الرسمي باسم المحور، العقيد عبدالباسط البحر، أن قوات الشرعية أحبطت هجمات للحوثيين وألحقت بها خسائر بشرية ومادية.

بالتزامن، استهدفت الميليشيات بقذائف المدفعية والرشاشات الثقيلة عدة أحياء في مدينة تعز.

وأكد العقيد البحر سقوط ضحايا في صفوف المدنيين جراء القصف الذي استهدف الأحياء الشمالية الشرقية في كلابة والصفا، والشمالية الغربية في محيط الدفاع الجوي والسكنية والبعرارة ومدينة النور ومحيط المطار القديم.