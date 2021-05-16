صنعاء.. ميليشيا الحوثي تنهب مرضى السرطان

كشفت مصادر يمنية، أن ميليشيا الحوثي الانقلابية نهبت 300 سلة غذائية كانت مخصصة لمرضى السرطان، في العاصمة اليمنية صنعاء الخاضعة لسيطرتها.

وقالت مصادر محلية، إن ميليشيا الحوثي استولت على 300 سلة من إجمالي السلال المخصصة لمرضى السرطان والتي تكفلت بها إحدى المؤسسات الكويتية عبر المؤسسة الوطنية لمكافحة السرطان.

وأشارت المصادر إلى أن المؤسسة كانت قد رفعت بعدد 500 اسم من مرضى السرطان، غير أنه لم يصرف سوى لـ 200 شخص فيما تم نهب بقية السلال، بحسب مرصد "العاصمة أونلاين" اليمني.

وتواصل ميليشيا الحوثي الإرهابية سيطرتها على المعونات الخارجية، والحملات الإغاثية وتقوم بتوزيعها لمسلحيها وأسرهم.

وكانت ميليشيا الحوثي كثفت حملاتها لمصادرة المعونات الخيرية التي تستهدف الفقراء والمحتاجين، حيث عملت خلال شهر رمضان المبارك على نهب المعونات الخيرية المخصصة للتربويين، والتربويات بأمانة العاصمة صنعاء والتلاعب بكشوفات المستفيدين.

وفرضت ميليشيا الحوثي، لجانا من عناصرها لتتولى عملية توزيع معونات خيرية غذائية "عبارة عن سلل غذائية" مقدمة من مجموعة تجار، ومخصصة للتربويين بأمانة العاصمة، حيث قامت اللجنة الحوثية بجمع كافة بيانات المعلمين والمعلمات والنسخ الأصل لوثائق الهوية الخاصة، ولكن دون أن يتسلموا شيئا، منذ قرابة شهر.