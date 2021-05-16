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فيديو.. تدمير مسيَّرة حوثية محملة بقذائف في الحديدة

مسيرة حوثية طائرة حوثية درون الطائرة بدون طيار المفخخة من نوع قاصف وهي نسخة من الطائرة بدون طيار الإيرانية أبابيل تي
بقايا مسيرة حوثية (أرشيفية)
اليمن والحوثي

فيديو.. تدمير مسيَّرة حوثية محملة بقذائف في الحديدة

يظهر الفيديو قاعدة حديدية قامت الميليشيا بتركيبها على الطائرة المسيرة لحمل قذائف وإطلاقها على المدنيين

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العربية.نت - أوسان سالم 

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أكدت القوات المشتركة في الساحل الغربي اليمني، إسقاط وتدمير طائرة مسيرة محملة بقذائف تابعة للميليشيا الحوثية، اليوم الأحد، وكانت المسيرة تستهدف مدنيين في منطقة الطائف بمديرية الدريهمي محافظة الحديدة غربي اليمن.

ووثق فيديو نشره الإعلام العسكري للقوات المشتركة، الطائرة المسيرة الحوثية التي تم إسقاطها بعد رصدها بدقة وتوجيه ضربات مركزة أدت إلى تدميرها.

ويظهر الفيديو قاعدة حديدية قامت الميليشيا بتركيبها على الطائرة المسيرة لحمل قذائف وإطلاقها على المدنيين.

وكانت الميليشيا الحوثية قد استهدفت، في وقت سابق اليوم، سوقاً شعبية في منطقة الطائف بمديرية الدريهمي بقذائف أطلقتها من الطائرة المسيرة، ما أسفر عن مقتل وإصابة 6 مدنيين من عمال أحد المطاعم.

كما أسقطت دفاعات الجيش اليمني طائرة مسيرة تابعة لميليشيا الحوثي، المدعومة من إيران، شمال غرب مأرب.

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وكثفت ميليشيا الحوثي من استخدام الطائرات المسيرة المفخخة والاستطلاعية، والتي قالت لجنة خبراء الأمم المتحدة في وقت سابق انها مجمعة من مكونات مصدرها خارجي وتم شحنها إلى اليمن"، وأكدت اللجنة أن مسيرة "قاصف" أو "المهاجم" متطابقة تقريباً في التصميم والأبعاد والقدرات التي تتمتع بها أبابيل-T ، والتي تصنعها شركة إيران لصناعة الطائرات.

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