فيروس كورونا يخطف مدرب المنتخب اليمني

متأثراً بإصابته بفيروس كورونا المستجد، توفي اليوم الأحد، مدرب المنتخب اليمني لكرة القدم، الكابتن سامي النعاش، في العاصمة المؤقتة عدن.

وقالت مصادر إعلامية رياضة، إن النعاش توفي في أحد مراكز العزل بمدينة عدن، بعد تدهور حالته الصحية جراء الوباء.

وقضى النعاش الأسابيع القليلة الماضية في مركز العزل الصحي بالعاصمة المؤقتة عدن بعد تأكد إصابته بفيروس كورونا خلال المعسكر التدريبي للمنتخب الوطني في شبوة.

ونعى نادي التلال الرياضي اليمني، في بيان، الكابتن النعاش، الذي كان لاعبا في صفوفه، ثم مدربا كبيرا حقق للتلال البطولة عام 2006، قبل أن يذهب ليخط مشوار نجاح كبير مع اندية أخرى وبرفقة منتخبات كرة القدم الوطنية، التي يمسك بزمام أمورها حتى اللحظات الأخيرة من حياته.

وأضاف البيان: "صدمة قوية رمت بظلالها في أروقة البيت التلالي وعلى جماهيره وكل محبي الرياضة في الوطن، برحيل اسم كبير منح الجميع حضوره الرائع مع كرة القدم لعود طويلة".

ويقود النعّاش ربان المنتخب الوطني الأول في اليمن الذي سيخوض 3 مباريات في التصفيات المزدوجة المؤهلة لكأس العالم وكأس آسيا أواخر الشهر الجاري ومطلع الشهر القادم، ومباراة الملحق لكأس العرب مع نظيره الموريتناني أواخر الشهر القادم.

في السياق، توفي الفنان والممثل اليمني الشهير عبدالكريم مهدي، اليوم الأحد، متأثرا بإصابته بفيروس كورونا.

والفنان عبدالكريم هو فنان مسرحي وكاتب وشاعر غنائي، قدم أعمالاً كثيرة كان أشهرها "حكاية دحباش"، وشارك في العديد من المسلسلات "همي همك" و"حاوي لاوي" وكذلك في فيلم "الهروب إلى الموت" الفيلم الذي حاز على المركز الثالث في مهرجان اليمن الثاني للأفلام.