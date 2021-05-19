خططت لتخريب وإرهاب.. ضبط خلية حوثية في مأرب

أعلنت السلطات الأمنية اليمنية بمحافظة مأرب، عن ضبط خلية إرهابية لميليشيا الحوثي المدعومة إيرانيا، متخصصة بزرع العبوات الناسفة، وأحبطت مخططاتها المتضمنة تنفيذ عمليات إرهابية وأعمال تخريبية.

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في التفاصيل، نقلت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية، الأربعاء، عن مصدر أمني بشرطة مأرب، قوله إن الأجهزة الأمنية تمكنت من ضبط أفراد خلية إرهابية تعمل لصالح ميليشيات الحوثي الانقلابية في محافظة مأرب، وذلك ضمن عملية أمنية نوعية نفذتها بعد عملية تعقب ومتابعة مستمرة لأفراد وعناصر الخلية استمرت لأيام.

إثارة الفوضى وزعزعة الأمن

كما أوضح المصدر أن ميليشيات الحوثي أوكلت لعناصر الخلية القيام بأعمال إرهابية وتخريبية في مناطق متفرقة في مأرب، وذلك في إطار مخططات الميليشيات الانقلابية لإثارة الفوضى وزعزعة الأمن والاستقرار وإقلاق السكينة العامة للمواطنين.

وأشار إلى أن قوات الأمن ضبطت عددا من عناصر الخلية الإرهابية الحوثية أثناء قيامهم بزرع العبوات الناسفة في الخط الدولي مستهدفة الطواقم الطبية وشاحنات نقل البضائع والمسافرين.

دور كبير لرجال القبائل

إلى ذلك، أكد المصدر أن الأجهزة الأمنية بمأرب تعمل بكفاءة عالية لحفظ الأمن والاستقرار وتأمين حياة المدنيين والنازحين وممتلكاتهم وتأمين المسافرين عبر مأرب، وتتصدى بكل قوة وحزم لكل محاولات الميليشيات الإرهاربية وتحبط كل مخططاتها.

كما نوّه بدور رجال القبائل والمواطنين وتعاونهم المستمر مع الأجهزة الأمنية في الإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة لعناصر وأفراد الخلايا الحوثية النائمة التي تمت زراعتها بين عامة الناس مما ساهم في ضبط الكثير من الخلايا وإحباط أعمالها الإجرامية قبل وقوعها.

الجدير ذكره أن رئيس البرلمان اليمني، سلطان البركاني، كان طالب الاثنين الماضي، المجتمع الدولي بتكثيف الضغوط على ميليشيا الحوثي الانقلابية وداعميها الإيرانيين من أجل التعاطي غير المشروط مع مبادرات السلام الإقليمية والدولية.

وأكد حينها أن استمرار الميليشيا في تصعيدها العسكري على مأرب ينسف كافة جهود السلام ويفتح الباب أمام كافة الخيارات الأخرى لمواجهة هذه الميليشيا الطائفية ومشروعها الإيراني عسكرياً حتى تنصاع وتوقف حربها وانتهاكاتها بحق أبناء الشعب اليمني، وفق تعبيره.