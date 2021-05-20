.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

التحالف: تدمير مسيرة مفخخة أطلقها الحوثي تجاه جازان

Houthis Drone targeted by Arab Coliation
مسيرة حوثية تم اعتراضها وتدميرها "أرشيفية"
اليمن والحوثي

التحالف: تدمير مسيرة مفخخة أطلقها الحوثي تجاه جازان

أكد أن الميليشيات الحوثية مستمرة بمحاولات استهداف المدنيين والأعيان المدنية.. و"نتخذ الإجراءات العملياتية لحماية المدنيين والأعيان المدنية من الاعتداءات الإرهابية"

متابع الغاء المتابعة

دبي - قناة العربية

نشر في: آخر تحديث:

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، الخميس، اعتراض وتدمير مسيرة مفخخة أطلقتها الميليشيات الحوثية تجاه جازان.

وقال التحالف إن الميليشيات الحوثية مستمرة بمحاولات استهداف المدنيين والأعيان المدنية.

وأضاف التحالف: "نتخذ الإجراءات العملياتية لحماية المدنيين والأعيان المدنية من الاعتداءات الإرهابية".

ومنذ نحو الأسبوع، أعلن التحالف اعتراض 8 طائرات مسيرة و3 صواريخ باليستية أطلقها الحوثيون باتجاه السعودية.

عنصر من ميليشيا الحوثي باليمن
عنصر من ميليشيا الحوثي باليمن

وأكد التحالف نجاحه في "إحباط عمل عدائي من قبل الميليشيات بإطلاق مسيرات وصواريخ باليستية صوب السعودية".

وشدد على أن "الأعمال العدائية لميليشيا الحوثي لم تراعِ الشعائر الدينية، وتنافِ أيضا الأعراف الدولية".

الجيش اليمني يدحر الحوثيين من عدة مواقع غرب مأرب اليمن اليمن والحوثي الجيش اليمني يدحر الحوثيين من عدة مواقع غرب مأرب
رئيس برلمان اليمن يطالب بضغط دولي على الحوثي وإيران اليمن اليمن والحوثي رئيس برلمان اليمن يطالب بضغط دولي على الحوثي وإيران

وقبلها بيوم، أحبط التحالف هجوماً عدائياً وشيكاً بزورق مفخخ جنوب البحر الأحمر، مؤكداً في بيان تدمير الزورق.

وذكر التحالف أن الميليشيا الحوثية تواصل تهديد الملاحة البحرية والتجارة العالمية، لافتاً إلى أنها تتخذ من اتفاق ستوكهولم مظلة لإطلاق الهجمات العدائية من الحديدة.

يذكر أن التحالف والحكومة اليمنية كانا أكدا مرارا على أن انتهاكات الحوثي تشكل خطرا على الملاحة الدولية.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
القليل منه يمدك بـ7 فوائد.. أبرزها تقوية المناعة وخفض الوزن القليل منه يمدك بـ7 فوائد.. أبرزها تقوية المناعة وخفض الوزن
مؤمن نور للعربية.نت : هذه شهادتي عن مؤمن نور للعربية.نت : هذه شهادتي عن "النمر" وشيرين عادل ومحمد إمام
الأكثر قراءة
فنانة مشهورة تصدم الجمهور: فنانة مشهورة تصدم الجمهور: "يمكن آخر بوست ليا"
 بعد إساءته للسعودية والخليج.. وزير خارجية لبنان يتنحى  بعد إساءته للسعودية والخليج.. وزير خارجية لبنان يتنحى
زوج هنا الزاهد يدخل خط أزمة الطائرة.. ومصر توضح زوج هنا الزاهد يدخل خط أزمة الطائرة.. ومصر توضح
الصين الصين "تدمي" العملات الرقمية.. خسائر ضخمة بتريليون دولار
ذعر لا مثيل له.. ناطحة سحاب ترتجف في الصين ذعر لا مثيل له.. ناطحة سحاب ترتجف في الصين
بعد ارتباط خطيبها السابق.. منة عرفة تعلن خطوبتها بعد ارتباط خطيبها السابق.. منة عرفة تعلن خطوبتها
قبل أن تذهب
أطراف محادثات فيينا إلى جولة خامسة حول "النووي الإيراني"
أطراف محادثات فيينا إلى جولة خامسة حول "النووي الإيراني"
اكتشف المزيد