.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

مأرب.. مصرع 13 حوثياً في جبهة المشجح

الجيش اليمني في جبهات مأرب اليمن 23 أبريل 2021

مأرب.. مصرع 13 حوثياً في جبهة المشجح

مدفعية الجيش الوطني استهدفت مواقع وتحصينات الميليشيات على امتداد جبهة المشجح وكبّدتها خسائر في المعدات والأرواح

متابع الغاء المتابعة

العربية.نت - أوسان سالم 

نشر في: آخر تحديث:

لقي 13 عنصراً من ميليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، مصرعهم وجرح آخرون، الخميس، بنيران الجيش اليمني في جبهة المشجح غرب محافظة مأرب.

وقال المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية، إن أبطال الجيش والمقاومة كسروا هجوماً شنته الميليشيات وأجبروها على التراجع والفرار بعد مصرع 13 من عناصرها وجرح آخرين إلى جانب خسائر أخرى في العتاد.

واشنطن: الحوثيون يعرضون أكثر من مليون يمني للخطر في مأرب اليمن اليمن والحوثي واشنطن: الحوثيون يعرضون أكثر من مليون يمني للخطر في مأرب

وأضاف أن مدفعية الجيش الوطني استهدفت مواقع وتحصينات الميليشيات على امتداد جبهة المشجح وكبّدتها خسائر في المعدات والأرواح.

وأشار إلى أن طيران تحالف دعم الشرعية استهدف تجمعات وتعزيزات الميليشيات وألحق بها خسائر بشرية ومادية منها تدمير مدرعة و3 أطقم قتالية ومصرع جميع من على متنها.

إلى ذلك، كسرت قوات الجيش اليمني، الخميس، هجوماً شنته ميليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، على مواقع عسكرية في جبهة بني حسن بمديرية عبس غرب محافظة حجّة، شمال غربي البلاد.

وأكد مصدر عسكري أن الجيش الوطني أجبر عناصر الميليشيا على التراجع والفرار بعد تكبّدها خسائر كبيرة في العتاد والأرواح.

وأضاف أن طيران تحالف دعم الشرعية استهدف تجمعات وآليات قتالية تابعة للميليشيا الانقلابية في مواقع متفرقة بجبهة بني حسن ومحيطها وأسفرت الغارات أيضاً عن خسائر بشرية ومادية في صفوف الميليشيات.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
سمير غانم ودلال عبد العزيز.. زواج بعد مطاردات ورحيل دون وداع سمير غانم ودلال عبد العزيز.. زواج بعد مطاردات ورحيل دون وداع
عارض صامت لكورونا.. ينتبه له المريض بعد فوات الأوان عارض صامت لكورونا.. ينتبه له المريض بعد فوات الأوان
الأكثر قراءة
فنانة مشهورة تصدم الجمهور: فنانة مشهورة تصدم الجمهور: "يمكن آخر بوست ليا"
زوج هنا الزاهد يدخل خط أزمة الطائرة.. ومصر توضح زوج هنا الزاهد يدخل خط أزمة الطائرة.. ومصر توضح
ذعر لا مثيل له.. ناطحة سحاب ترتجف في الصين ذعر لا مثيل له.. ناطحة سحاب ترتجف في الصين
وفاة الفنان سمير غانم متأثراً بإصابته بفيروس كورونا وفاة الفنان سمير غانم متأثراً بإصابته بفيروس كورونا
القليل منه يمدك بـ7 فوائد.. أبرزها تقوية المناعة وخفض الوزن القليل منه يمدك بـ7 فوائد.. أبرزها تقوية المناعة وخفض الوزن
بعد ارتباط خطيبها السابق.. منة عرفة تعلن خطوبتها بعد ارتباط خطيبها السابق.. منة عرفة تعلن خطوبتها
قبل أن تذهب
هل اللقاحات فعالة ضد المتحور الهندي؟
هل اللقاحات فعالة ضد المتحور الهندي؟
اكتشف المزيد