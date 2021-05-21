فيديو.. قصف حوثي يشعل حريقا بمنزل مواطن غرب اليمن

شب حريق في منزل أحد المواطنين بمديرية حيس، محافظة الحديدة، غربي اليمن، مساء الجمعة، جراء سقوط قذيفة أطلقتها ميليشيات الحوثي الإرهابية.

وذكرت مصادر محلية، أن ميليشيا الحوثي قصفت عددا من المنازل ما أدى إلى احتراق منزل يحيى بزاز، بالقرب من سوق حيس.

وقالت إن صهاريج اللواء السابع عمالقة شاركت في إطفاء الحريق الذي شب في الدور الثاني لمبنى يحتوي على محل لبيع أسطوانات الغاز، ما ينذر بحدوث كارثة، في حال امتدت إليه ألسنة اللهب.

وأوضحت المصادر أن جهود الإطفاء تتواصل بالتعاون مع المواطنين للسيطرة على الحريق، في الوقت الذي كانت ألسنة اللهب تتصاعد من المبنى المكون من طابقين.

في السياق، واصلت ميليشيات الحوثي الإرهابية، الجمعة، استهداف حي منظر السكني في مديرية الحوك، جنوبي الحديدة، غربي اليمن.

وأفادت مصادر محلية، أن الميليشيات الحوثية شنت عمليات استهداف بمختلف أنواع الأسلحة على منازل المواطنين.

وأضافت المصادر، أن الأستهداف الحوثي خلف حالة من الخوف والهلع في صفوف المدنيين، ما قد ينذر بموجة نزوح جديدة.

وتعرض حي منظر السكني سابقاً لعمليات قصف واستهداف مدفعي وصاروخي من ميليشيات الحوثي، ما أسفرت عن تدمير مئات المنازل ونزوح آلاف المواطنين منذ سريان الهدنة الأممية بالمحافظة.