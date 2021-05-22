الجيش اليمني يكسر هجوماً حوثياً غرب مأرب

أعلنت قوات الجيش اليمني، السبت، أنها كسرت هجوماً لميليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، في جبهة المشجح غرب محافظة مأرب.

وأفاد المركز الإعلامي للجيش اليمني، أن "ميليشيا الحوثي شنّت هجوماً على أحد المواقع العسكرية في جبهة المشجح، إلا أن الجيش والمقاومة أفشلوا الهجوم في لحظاته الأولى وأجبروا الميليشيا على التراجع والفرار بعد مصرع 8 من عناصرها وجرح آخرين، إلى جانب خسائر أخرى في العتاد.

وأضاف أن طيران تحالف دعم الشرعية استهدف مواقع وتجمعات للميليشيا الحوثية في مواقع متفرقة غرب مارب، وألحق بالميليشيا خسائر بشرية ومادية منها تدمير عربة مدرعة في جبهة المشجح وطقمين بجبهة الكسارة ومصرع كل من عليها.

في السياق، استعرض الناطق الرسمي للجيش اليمني، العميد عبده مجلي، في إيجاز صحافي، السبت، أهم ما حققته قوات الجيش الوطني، في مختلف المناطق والمحاور والجبهات، باسناد مقاتلات تحالف دعم الشرعية.

وقال، إن "الميليشيات الحوثية الإرهابية خسرت خلال الأسبوع الماضي العشرات من عناصرها بالإضافة إلى تدمير العديد من الأسلحة والآليات والاطقم والعربات المدرعة، في جبهتي المشجح والكسارة غرب محافظة مارب".

وأشار إلى أن طيران تحالف دعم الشرعية استهدف بضربات جوية محكمة عربات وأرتال وأطقم واليات وتجمعات للميليشيات الحوثية الانقلابية، في مواقع متفرقة.

وأكد أن الغارات أسفرت عن تدمير 4 عربات قتالية مدرعة و13 طقما كانت تحمل تعزيزات للميليشيات ، إحداها كان على متنه عيار (23 م.ط)، وناقلة محملة بعناصر تابعة للمليشيات الحوثية غرب جبهة المشجح.

وأوضح مجلي، أن الدفاعات الجوية للجيش تمكنت من إسقاط طائرتين مسيرتين متفجرتين غرب محافظة مأرب كانتا متجهتين لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية.

كما أوضح أن قوات الجيش الوطني شنت هجوما مضادا في جبهات محافظة تعز، نتج عنها مصرع العشرات من عناصر الحوثيين بين قتيل وجريح ولازالت العمليات القتالية في جبهة مقبنة مستمرة، ويسعى الجيش الوطني إلى قطع طرق الإمداد وتطهير المناطق الجبلية من المليشيات الحوثية.

وأكد الناطق باسم الجيش اليمني، أن قوات الجيش وبإسناد من طيران التحالف، شنت هجوما مضاداً على عدد من المواقع كانت تتمركز فيها الميليشيات الحوثية في جبهتي النضود والجدافر في محافظة الجوف، و تمكنت من تحرير عدة مواقع، وإلحاق خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد بالميليشيات الحوثية الانقلابية.

وأشار إلى صد عدة هجمات للميليشيات الحوثية في مديريات عبس وحرض وغرب مديرية مستبأ شمال محافظة حجة، نتج عنها مصرع العشرات من عناصر الميليشيات ما بين قتيل وجريح، فيما تم اعطاب عدداً من الياتها القتالية.

ولفت إلى أن طيران تحالف دعم الشرعية استهدف بضربات جوية محكمة تعزيزات وأطقم حوثية ومدفعي 23 م/ ط في عزلة بني حسن، ومديرية حرض بمحافظة حجة.