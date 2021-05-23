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ميليشيا الحوثي تفجّر منزل مواطن جنوب اليمن

تفجير منزل مناهض للحوثيين
اليمن والحوثي

ميليشيا الحوثي تفجّر منزل مواطن جنوب اليمن

ميليشيات الحوثي فجرت أكثر من 816 منزلًا  في مختلف محافظات الجمهورية، منذ انقلابها على الدولة في أواخر 2014

متابع الغاء المتابعة

العربية. نت - أوسان سالم

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أقدمت ميليشيا الحوثي الانقلابية، السبت، على تفجير منزل أحد الوجاهات الاجتماعية، شرق محافظة الضالع، جنوب اليمن.

وذكرت مصادر محلية، أن ميليشيات الحوثي قامت بتفجير منزل أحمد عبادي العقري، في قرية العقر بمديرية جُبَن بالعبوات الناسفة والمتفجرات.

وبحسب مواقع إخبارية محلية، فإن العقري قد عاد إلى منزله خلال شهر رمضان، قادما من مريس التي يتواجد فيها منذ سنوات، وعقب عودته وجهت الميليشيات حملة للقبض عليه ولكنه قام بمواجهتهم والاشتباك معهم.

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وتشير المعلومات إلى أن الاشتباكات أسفرت عن إصابة اثنين من مسلحي الحوثي، فيما أصيب نجل العقري.

ودأبت ميليشيا الحوثي على تفجير منازل المناهضين لمشروعها الانقلابي وذلك ضمن أساليبها الإجرامية لإرهاب المواطنين والمناهضين لها في المناطق الخاضعة تحت سيطرتها بقوة السلاح.

ووفق تقرير حديث للهيئة المدنية لضحايا تفجير المنازل (غير حكومية)، فإن ميليشيات الحوثي فجرت أكثر من 816 منزلًا في مختلف محافظات الجمهورية، منذ انقلابها على الدولة في أواخر 2014.

وأوضحت الهيئة أن " أكثر المحافظات تضرراً في تفجير المنازل محافظة تعز بعدد (١٥١) منزلا تليها محافظة البيضاء (124منزلاً) ثم محافظة اب (120منزلاً) وغيرها من المحافظات

وتلجأ ميليشيات الحوثي إلى تفجير منازل معارضيها، في سياق التهجير القسري وإرهاب وتركيع بقية السكان والانتقام من الخصوم، وفق توصيف تقرير حقوقي.

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