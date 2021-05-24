.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

عبر مناهج حزب الله.. الحوثي يجند طلاب المدارس

عناصر من ميليشيات الحوثي قرب مأرب (رويترز)
عناصر من ميليشيات الحوثي قرب مأرب (رويترز)

عبر مناهج حزب الله.. الحوثي يجند طلاب المدارس

البرامج تتم وفق مقررات أعدها خبراء في ميليشيات حزب الله اللبناني

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

تزامناً مع فشلها في تحقيق أي تقدم في معارك مأرب في الأشهر الأخيرة، ولتعويض خسائرها البشرية، بدأت الميليشيات الحوثية حملة تجنيد في صفوف طلاب المدارس تحت اسم الدورات الصيفية، وفق مناهج أعدها خبراء في حزب الله اللبناني.

وتستهدف الحملة الطلاب في المراحل الدراسية وعلى مستويات مختلفة تشمل التعبئة الفكرية المتطرفة وتنتهي باستخدام الأسلحة، وفق ما قال أحد المعلمين في صنعاء لصحيفة "الشرق الأوسط".

كما أعلنت اللجنة العليا للأنشطة والدورات الصيفية التي استحدثتها ميليشيات الحوثي عن برنامجها الصيفي في المدارس التي تشرف عليها في العاصمة ومختلف المحافظات الخاضعة للجماعة.

4800 قطعة ومخطوطة.. الحوثي ينهب آثار اليمن اليمن 4800 قطعة ومخطوطة.. الحوثي ينهب آثار اليمن

منهج حزب الله

وطلبت الميليشيات من السكان الإسراع في إلحاق أبنائهم بهذه المدارس التي تقدم برامج وقف مقررات أعدها خبراء في ميليشيات حزب الله، جرى تحويرها بشكل يناسب الحوثيين، و"يقدس" قادتهم وقتلاهم.

كذلك يحتوي البرنامج الصيفي على محاضرات يومية إلزامية لزعيم الميليشيات وهي المحاضرات التي يتلقاها الموظفون العموميون الذين يتم إدخالهم دورات ثقافية، قبل إلحاقهم بمعسكرات للتدريب على استخدام الأسلحة.

كما يتضمن التدريب على الألعاب القتالية وتجسيد شخصيات من قادة الميليشيات لقوا مصرعهم في جبهات القتال مع القوات الحكومية، وخصوصاً في مأرب والجوف، حيث يقدم لصغار السن على أن هؤلاء قتلوا في المواجهة مع الولايات المتحدة وإسرائيل، وفق الصحيفة.

عناصر من ميليشيات الحوثي قرب مأرب (رويترز)
عناصر من ميليشيات الحوثي قرب مأرب (رويترز)

دورات نظرية وعملية

وخلال البرنامج الذي يستمر 3 أشهر ودون أي احترازات صحية في ظل انتشار فيروس كورونا في مناطق سيطرتها، يتم تقسيم الملتحقين بهذه الدورات إلى مجموعات ويتم إخضاعهم لاختبارات نظرية وعملية حول مدى استيعابهم للمحاضرات الطائفية.

وكانت الميليشيات أدخلت تعديلات كثيرة على المناهج الدراسية لمختلف صفوف التعليم تصف فيها الولايات المتحدة بأنها قوة الشر العالمية، كما تلقن الأطفال الصرخة الخمينية.

عناصر من ميليشيات الحوثي قرب مأرب (رويترز)
عناصر من ميليشيات الحوثي قرب مأرب (رويترز)

يشار إلى أن الحكومة اليمنية أكدت سابقا أن ميليشيات الحوثي تقوم بتحويل المراكز الصيفية إلى معسكرات إرهابية مغلقة لتدريب الأطفال على يد خبراء إيرانيين، وتعليمهم على استخدام الأسلحة الخفيفة والمتوسطة قبل الزج بهم في جبهات القتال.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
بضع غرامات من بذورها قاتلة.. احذروا نواة هذه الفواكه بضع غرامات من بذورها قاتلة.. احذروا نواة هذه الفواكه
تعافت من كورونا.. خبر سيئ عن دلال عبد العزيز تعافت من كورونا.. خبر سيئ عن دلال عبد العزيز
الأكثر قراءة
"الفطر الأسود".. هذه الفئة هي الأكثر عرضة للإصابة
كلوب يعترف: محمد صلاح أنقذ ليفربول كلوب يعترف: محمد صلاح أنقذ ليفربول
عانقته وحمته.. فيديو لإسبانية تساعد لاجئاً يهز التواصل عانقته وحمته.. فيديو لإسبانية تساعد لاجئاً يهز التواصل
القاتل الجديد مرعب العالم.. ما هي أنواع الفطر الأسود؟ القاتل الجديد مرعب العالم.. ما هي أنواع الفطر الأسود؟
مصر تسجل أول حالتين.. كيف يتسلل الفطر الأسود؟ مصر تسجل أول حالتين.. كيف يتسلل الفطر الأسود؟
الفطر الأسود.. شخّصه طبيب ألماني مات فجأة بعمر 33 عاماً الفطر الأسود.. شخّصه طبيب ألماني مات فجأة بعمر 33 عاماً
قبل أن تذهب
لماذا تختفي الكمامات من الشارع الأفغاني؟
لماذا تختفي الكمامات من الشارع الأفغاني؟
اكتشف المزيد