الحجرف وغريفثس: يجب الضغط على الحوثي من أجل السلام باليمن

أكد الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، نايف الحجرف، الثلاثاء، خلال لقائه في الرياض بالمبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفثس، أكد موقف المجلس الثابت في دعم اليمن وتعزيز أمنه واستقراره، من خلال دعم الجهود المقدرة للحكومة اليمنية، والتي تمارس أعمالها رغم كل التحديات.

وأكد الجانبان أهمية التنسيق لدعوة المجتمع الدولي نحو الضغط على جماعة الحوثي الإرهابية لتغليب مصلحة اليمن والتجاوب مع المبادرة السعودية للسلام تحقيقاً لتطلعات الشعب اليمني في مختلف المجالات، والعمل على تعزيز الأمن والاستقرار لليمن وشعبه.

وخلال الاستقبال تم استعراض جهود المبعوث الأممي والجهود الدولية نحو دفع المسار السياسي لحل الأزمة اليمنية، وضرورة استجابة جميع الأطراف لتلك الجهود لما فيه خير لليمن وشعبه.