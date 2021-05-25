.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

الحجرف وغريفثس: يجب الضغط على الحوثي من أجل السلام باليمن

جانب من لقاء الحجرف وغريفثس
اليمن والحوثي

الحجرف وغريفثس: يجب الضغط على الحوثي من أجل السلام باليمن

تم استعراض جهود المبعوث الأممي والجهود الدولية نحو دفع المسار السياسي لحل الأزمة اليمنية، وضرورة استجابة جميع الأطراف لتلك الجهود لما فيه خير لليمن وشعبه

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

أكد الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، نايف الحجرف، الثلاثاء، خلال لقائه في الرياض بالمبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفثس، أكد موقف المجلس الثابت في دعم اليمن وتعزيز أمنه واستقراره، من خلال دعم الجهود المقدرة للحكومة اليمنية، والتي تمارس أعمالها رغم كل التحديات.

وأكد الجانبان أهمية التنسيق لدعوة المجتمع الدولي نحو الضغط على جماعة الحوثي الإرهابية لتغليب مصلحة اليمن والتجاوب مع المبادرة السعودية للسلام تحقيقاً لتطلعات الشعب اليمني في مختلف المجالات، والعمل على تعزيز الأمن والاستقرار لليمن وشعبه.

مقتل خبير عسكري لحزب الله بغارة للتحالف غرب مأرب اليمن اليمن والحوثي مقتل خبير عسكري لحزب الله بغارة للتحالف غرب مأرب
بمسيرة مفخخة.. ميليشيا الحوثي تستهدف سوقاً شعبياً بمأرب اليمن بمسيرة مفخخة.. ميليشيا الحوثي تستهدف سوقاً شعبياً بمأرب

وخلال الاستقبال تم استعراض جهود المبعوث الأممي والجهود الدولية نحو دفع المسار السياسي لحل الأزمة اليمنية، وضرورة استجابة جميع الأطراف لتلك الجهود لما فيه خير لليمن وشعبه.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
"يالا لم حاجتك".. مصطفى شعبان وعمرو سعد يقتحمان الاستوديو على عمروأديب
بعد بتر قدمه.. أول تعليق من الفنان المصري شريف دسوقي بعد بتر قدمه.. أول تعليق من الفنان المصري شريف دسوقي
الأكثر قراءة
بضع غرامات من بذورها قاتلة.. احذروا نواة هذه الفواكه بضع غرامات من بذورها قاتلة.. احذروا نواة هذه الفواكه
فطر أبيض يزيح الأسود.. مرض يهدد بكارثة أخطر فطر أبيض يزيح الأسود.. مرض يهدد بكارثة أخطر
حارس ليفربول: يجب التخلص من محمد صلاح حارس ليفربول: يجب التخلص من محمد صلاح
تعافت من كورونا.. خبر سيئ عن دلال عبد العزيز تعافت من كورونا.. خبر سيئ عن دلال عبد العزيز
يبشر بخلاص من أمراض أهلكت العالم.. بحث عربي إلى العالمية يبشر بخلاص من أمراض أهلكت العالم.. بحث عربي إلى العالمية
بعد الأبيض والأسود.. ظهور فطر أصفر أشد فتكاً بالهند بعد الأبيض والأسود.. ظهور فطر أصفر أشد فتكاً بالهند
قبل أن تذهب
وكالة الطاقة الذرية تمدد الاتفاق مع إيران بشأن عمليات التفتيش لمدة شهر
وكالة الطاقة الذرية تمدد الاتفاق مع إيران بشأن عمليات التفتيش لمدة شهر
اكتشف المزيد