الحوثيون خطفوها وأخريات منذ  94 يوما.. انتصار الحمادي رفضت الانضمام لشبكة دعارة وتجسس

كشفت مصادر حقوقية معلومات جديدة تقف وراء اختطاف ميليشيا الحوثي، الفنانة وعارضة الأزياء اليمنية انتصار الحمادي والتي مضى على اختطافها مع زميلاتها أكثر من 94 يوما.

وزارت شخصيات عامة وصحافيون ومحامون وقضاة وحقوقيون بمعية محامي انتصار الحمادي، خالد الكمال، الاثنين، السجن المركزي في صنعاء الذي تحتجز فيه الفنانة اليمينة، ليوضحوا السبب الحقيقي وراء احتجاز انتصار وزميلاتها.

وأوضح القاضي عبدالوهاب قطران (أحد القيادات الكبيرة الموالية للحوثيين قبل أن ينقلب عليهم)، الذي كان ضمن من زاروها، أن انتصار الحمادي شرحت لهم بشجاعة ما تعرضت له من قهر وعسف وظلم، وتلفيقات للتهم، ابتداء من اتهامها بترويج المخدرات بدون أي دليل، قبل أن يحيلوها إلى النيابة الجزائية بتهمة "ممارسة الدعارة" دون دليل، مؤكدة أنه تم التحقيق من قبل رياض الإرياني ولم يجد دليلا ضدها فقرر الإفراج عنها، ولكن رفض وكيل النيابة تنفيذ قرار الإفراج، وأحال القضية لعضو آخر، ورفضوا بالنيابة حتى تصوير ملف القضية لها.

انتصار الحمادي

ونقل القاضي قطران عن الفنانة الحمادي قولها: "عندما اعتقلونا، عصبوا عيوني، وبصمونا على أوراق لا نعرف ماهي، وأخذونا لمشاهدة عدة بيوت، قالوا لنا اشربوا وارتاحوا مع أهل تلك البيوت، فقلت لهم هذه دعارة، ردوا علينا يجوز ذلك في سبيل خدمة الوطن!!".

وأفاد قطران أن الجميع أصيبوا بالصدمة وحالة ذهول عندما سمعوا منها العبارة الأخيرة، متسائلا: "معقول وصل الانحطاط الأخلاقي إلى هذا الحد؟!"

وأضاف في منشور على صفحته بموقع "فيسبوك": "هل فعلا كل شيء جائز لدى الجماعة (الحوثيين) في سبيل تحقيق مصالح ومكاسب وثروات ملوثة؟!".

وأكد أن انتصار الحمادي مسجونة منذ 94 يوما دون أي مسوغ قانوني سوى البلطجة والعسف والعنصرية لأن أمها إثيوبية، وفق تعبيره.

وذكر أن من ضمن الذين زاروا الحمادي في سجنها وسمعوا هذه الشهادة منها، عضو البرلمان اليمني أحمد سيف حاشد، ونقيب الصحافيين اليمنيين السابق عبدالباري طاهر، وأحمد ناجي النبهاني، والمحامي حسن الدولة، والمحامية نادية الخليفي، والصحافية وداد البدوي.

كما أوضح الناشط في منظمة العفو الدولية لؤي جلال العزعزي، حول هذه الزيارة وما تحدثت به الفنانة المختطفة انتصار الحمادي إلى زوارها، قائلا "الحقيقة هي كالتالي: طلب البحث الجنائي منهن -يعني انتصار وزميلاتها- "أن ينضممن لخلية دعارة مقننة، وشبكة جاسوسية منظمة، ويذهبن لبعض بيوت الدعارة، وينصبن كاميرات مراقبة، فضلا عن ممارسة الدعارة مع بعض المعارضين السياسيين! وعندما رفضن لفق لهن التهم".

Bn 94 day since Houthis detained Yemeni model Entisar.

"Houthis blindfolded me& took us 2 mny houses, asking us to have fun w/ those inside.

"This is prostitution," she said.

"That's permissible in the service of the country," Houthis replied, she told judge Qutran.#FreeEntisar https://t.co/eU1Gg6P8c5 pic.twitter.com/AOjcdnRPc9 — Ali Al-Sakani (@Alsakaniali) May 25, 2021

وأضاف: "حدث هذا أمام محامي انتصار خالد الكمال، وبعض أعضاء مجلس النواب منهم أحمد سيف حاشد، وبعض أعضاء مجلس الشورى، وبعض القضاة منهم عبدالوهاب قطران، وبعض الصحافيين، والحقوقيين، والإعلاميين منهم الصحافية وداد البدوي".

وكانت ميليشيا الحوثي اختطفت انتصار الحمادي وزميلات لها من الشارع العام في منطقة حدة، وسط صنعاء، دون تهمة، في فبراير الماضي، وظلت مخفية في سجون الميليشيا حتى تحول إخفاؤها إلى قضية رأي عام واسعة النطاق، ثم تطورت ادعاءات الحوثيين إلى اتهام في شرف انتصار وطلب فحص العذرية، وهو ما أثار ضجة إعلامية واحتجاجات واسعة من منظمات حقوقية محلية ودولية.

والحمادي من مواليد عام 2001 لأب يمني وأم إثيوبية، اشتهرت بترويجها المخلص للأزياء اليمنية، وبأدوارها الفنية المميزة التي تعكس شخصيتها الواعدة بالتمثيل، كان آخرها في مسلسلي "سد الغريب" و"غربة البن" خلال رمضان الفائت.

وتقول منظمات حقوقية دولية ومحلية إن ما لا يقل عن 300 امرأة وفتاة يمنية بينهن ناشطات حقوقيات وعاملات في منظمات إغاثية، يقبعن منذ أشهر وسنوات في سجون سرية وعامة تابعة للحوثيين.

وتشير التقارير إلى تعرض النساء المختطفات لانتهاكات جسدية وجسمية، وتعرضهن للتعذيب الجنسي وانتهاكات جسيمة، ترقى إلى جرائم حرب.