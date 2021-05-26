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الجيش اليمني يكسر هجوماً حوثيًا شرق الحزم

جانب من المعارك في الحزم
اليمن والحوثي

الجيش اليمني يكسر هجوماً حوثيًا شرق الحزم

استهدف طيران التحالف تعزيزات وتجمعات الميليشيا الحوثية في مناطق متفرقة بالجدافر وألحقت بها خسائر بشرية ومادية كبيرة

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العربية. نت - أوسان سالم

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كسرت قوات الجيش اليمني، الثلاثاء، هجوماً لميليشيا الحوثي الإنقلابية المدعومة من إيران، شرق مدينة الحزم مركز محافظة الجوف، وكبّدتها خسائر كبيرة في العتاد والأرواح.

وقال المركز الإعلامي للجيش اليمني، إن مجاميع حوثية حاولت مهاجمة أحد المواقع العسكرية في "جبهة النضود" إلا أن أبطال الجيش كانوا لها بالمرصاد حيث أوقعوا جميع تلك العناصر بين قتيل وجريح.

وأضاف أن أبطال الجيش استعادوا عددًا من الأسلحة المتوسطة والخفيفة وكميات من الذخائر كانت بحوزة المليشيا.

وفي السياق، استهدف طيران تحالف دعم الشرعية تعزيزات وتجمعات الميليشيا الحوثية في مناطق متفرقة بالجدافر وألحقت بها خسائر بشرية ومادية كبيرة.

في السياق، سقط قتلى وجرحى في صفوف ميليشيا الحوثي الانقلابية، بقصف مدفعي لقوات الجيش اليمني استهدف تجمعات وتحركات معادية في جبهة محزام ماس شمال غرب مأرب.

وكانت قوات الجيش اليمني، أسقطت، أمس الإثنين، طائرتين مسيرتين أطلقتها ميليشيات الحوثي الانقلابية، واستهدفت احداها سوق شعبي، في محافظة مأرب، ما تسبب في سقوط جرحى من المدنيين.

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