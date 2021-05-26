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اليمن.. إحباط هجوم بري وبحري للحوثيين بالحديدة

القتال في مديرية الدريهمي جنوبي الحديدة
من معارك سابقة في جنوب الحديدة
اليمن والحوثي

اليمن.. إحباط هجوم بري وبحري للحوثيين بالحديدة

الميليشيا الحوثية حاولت استغلال إجازة عيد الفطر، ورتبت لهجوم واسع على مواقع القوات المشتركة في حي منظر بمدينة الحديدة

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العربية.نت - أوسان سالم 

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أعلنت القوات المشتركة في الساحل الغربي اليمني، الأربعاء، أنها أحبطت هجوما بريا وبحريا وشيكا لميليشيا الحوثي المدعومة من إيران في مدينة الحديدة، استهدف عزل المناطق المحررة جنوب المدينة.

ونقل الإعلام العسكري للقوات المشتركة عن مصدر عسكري، أن الميليشيا الحوثية حاولت استغلال إجازة عيد الفطر، ورتبت لهجوم واسع على مواقع القوات المشتركة في حي منظر بمدينة الحديدة إلا أن القوات المشتركة المرابطة في قطاع منطقة منظر أحبطت الهجوم.

وأوضح المصدر أن وحدة من القوات المشتركة رصدت عنصر الاستطلاع المتقدم لميليشيا الحوثي واعتقلته قبل إعطاء إشارة البدء بالهجوم، مشيراً إلى أن عنصر الاستطلاع أوكلت له مهمة تسلل انتحارية على مرحلتين عبر قوارب الصيادين ثم إكمال المسافة سباحة حتى الوصول لمواقع القوات المشتركة في حي منظر.

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ولفت إلى أن اعترافات عنصر الاستطلاع كشفت عن تفاصيل خطة الهجوم الحوثي التي تم التحضير لها عبر محورين "بري – بحري".

وأكد المصدر أن خطة هجوم ميليشيات الحوثي على منطقة حي المنظر التي تم إحباطها تعد انتهاكا خطيرا لاتفاق السويد ومؤشر عن اتجاه الميليشيا لاختراق الاتفاق في أي وقت بهدف تحقيق مكاسب ميدانية على الأرض.

وسينشر الإعلام العسكري للقوات المشتركة خلال الساعات القادمة، اعترافات عنصر الاستطلاع الحوثي المتقدم الذي تم القبض عليه.

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إلى ذلك، أسقطت القوات المشتركة، الأربعاء، طائرة مسيرة حوثية في سماء مديرية الدريهمي جنوب الحديدة بالساحل الغربي اليمني.

وذكر مصدر عسكري ميداني أن القوات المشتركة رصدت تحليق طائرة مسيرة تابعة لميليشيا الحوثي في سماء مديرية الدريهمي وتعاملت معها بنجاح، وتمكنت من إسقاطها على الفور.

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