.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

الأوروبي: أسطولنا بالخليج يعزز أمن الملاحة الدولية

من بحر العرب(أرشيفية- فرانس برس)
من بحر العرب(أرشيفية- فرانس برس)

الأوروبي: أسطولنا بالخليج يعزز أمن الملاحة الدولية

متابع الغاء المتابعة

دبي- العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

أكد الاتحاد الأوروبي اليوم الخميس، أن أسطوله البحري المتواجد في الخليج سيستمر في تعزيز أمن الملاحة الدولية.

وقال قائد العملية البحرية الأوروبية في الخليج، أندير فرييس، بحسب ما أفاد مراسل العربية/الحدث، إن الأسطول الذي يعمل في مضيق هرمز وخليج عمان وبحر العرب، يعزز أمن الملاحة الدولية استنادا إلى قانون البحار.

السعودية تعلن انضمامها للتحالف الدولي لأمن وحماية الملاحة البحرية السعودية السعودية تعلن انضمامها للتحالف الدولي لأمن وحماية الملاحة البحرية

كما أضاف أن هذا الأسطول في مضيق هرمز يوفر الضمانات الأمنية وفق مقتضيات القانون الدولي.

على صعيد متصل، أفاد خبراء أوروبيون اليوم أيضا من بروكسيل، بأن دور السعودية أساسي في أمن الخليج، مضيفين أن أمن التجارة والملاحة في الخليج جزء من الأمن العالمي.

هرمز والنفط وإيران

يذكر أن مضيق هرمز الذي يشكل ممرا رئيسيا للنفط، كان شهد عام 2019 سلسلة من الهجمات على ناقلات نفط أجنبية، ألقت البحرية الأميركية باللوم فيها على إيران.

ولطالما اتهمت واشنطن وعدة دول في المنطقة طهران بتهديد أمن الملاحة البحرية العالمية، عبر تحركات الحرس الثوري وزوارقه في البحر، فضلا عن بعض الميليشيات في المنطقة، من ضمنها ميليشيات الحوثي التي استهدفت ألغاما بحرية زرعتها قبالة ميناء الحديدة عدد من القوارب والسفن في فترات سابقة، فيما تمكن تحالف دعم الشرعية اليمنية أيضا من تفكيك عشرات الألغام في المياه.

من مضيق هرمز(أرشيفية- فرانس برس)
من مضيق هرمز(أرشيفية- فرانس برس)

تحالف دولي

ومن أجل حماية الملاحة الدولية في المنطقة، أطلقت مجموعة من الدول عام 2019 تحالفا دوليا من أجل تعزيز وضمان أمن وحرية الملاحة البحرية والتجارة العالمية، والدفاع عن مصالح الدول المشاركة بالتحالف.

كما شملت أعمال هذا التحالف مياه الخليج ومضيق هرمز وباب المندب وبحر عمان والخليج العربي.

وقد انضمت إليه في حينه السعودية، من أجل مساندة الجهود الإقليمية والدولية لردع ومواجهة التهديدات، وضمان استمرار تدفق إمدادات الطاقة للاقتصاد العالمي.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
خلاف بين لمجرد ورمضان يشعل حرباً.. يوتيوب يحذف خلاف بين لمجرد ورمضان يشعل حرباً.. يوتيوب يحذف "إنساي"
أسبوع على رحيل سمير غانم.. وهذه حالة دلال عبدالعزيز أسبوع على رحيل سمير غانم.. وهذه حالة دلال عبدالعزيز
الأكثر قراءة
أول ظهور له.. نقل الفنان شريف دسوقي للمستشفى لمتابعته وفقا لتوجيهات السيسي أول ظهور له.. نقل الفنان شريف دسوقي للمستشفى لمتابعته وفقا لتوجيهات السيسي
فيديو.. مصري فيديو.. مصري "خانته زوجته في المنام" فهم بذبحها في الواقع!
هكذا يستخدم الحوثيون الدعارة لتطويع السياسيين الموالين لهم هكذا يستخدم الحوثيون الدعارة لتطويع السياسيين الموالين لهم
تهنئة فيسبوكية بترقية أستاذ مصري تحصد 210 آلاف تهنئة فيسبوكية بترقية أستاذ مصري تحصد 210 آلاف "أغضبني".. الجامعة تحقق
السعودية.. قرار هام لوزارة التعليم حول عدد أيام الدراسة الفعلية السعودية.. قرار هام لوزارة التعليم حول عدد أيام الدراسة الفعلية
تعرف على أفضل 5 أنواع من الحبوب الكاملة لصحة الأمعاء تعرف على أفضل 5 أنواع من الحبوب الكاملة لصحة الأمعاء
قبل أن تذهب
صراع داخل تركيا على تعديل قانون الانتخابات وإعداد الدستور الجديد
صراع داخل تركيا على تعديل قانون الانتخابات وإعداد الدستور الجديد
اكتشف المزيد