الحديدة.. منظمة حقوقية تطالب بتدخل أممي لوقف هجمات الحوثي

دعت منظمة حقوقية بعثة الأمم المتحدة في الحديدة، المشكّلة بموجب اتفاق السويد، إلى التدخل "الجاد" لوقف قتل الحوثيين للمدنيين في الحديدة غرب اليمن.

ودانت منظمة رايتس رادار، اليوم الجمعة، هجوماً حوثياً أصاب 4 أطفال من أسرة واحدة بطائرة مسيرة طال مدرسة في مديرية التحيتا جنوب الحديدة.

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قذائف هاون

كما أكدت جرح الأطفال الأربعة بقذيفة هاون ألقتها عليهم طائرة مسيرة تابعة لميليشيات الحوثي أثناء تواجدهم للعب قرب مدرسة الخنساء أمس الخميس.

وكانت مصادر محلية وطبية أفادت بأن ميليشيات الحوثي قصفت تجمعات للأطفال بالقرب من إحدى المدارس في التحتيا بقذائف أطلقتها من طائرة مسيرة. وقالت إن الهجوم الحوثي "أسفر عن إصابة 4 أطفال بجروح متفرقة من أجسادهم، وتم نقلهم إلى مستشفى الخوخة لتلقي الإسعافات الأولية، ومن ثم جرى تحويلهم إلى مستشفى أطباء بلا حدود بالمخا".

تزايد الهجمات

يشار إلى أن هجمات الحوثيين تزايدت على المدنيين في الحديدة خلال العشرة الأيام الماضية، حيث قتل وأصيب ما لا يقل عن 11 مدنياً، منهم 6 قتلوا وأصيبوا بقصف طائرة مسيرة حوثية في الدريهمي.

إلى ذلك اعتبرت منظمة حقوقية، أن استخدام الحوثيين للطيران المسير في هجماتهم على المدنيين تطور خطير، داعية المجتمع الدولي إلى ضرورة فتح تحقيق عاجل وجدي في تداعيات هذه الهجمات.

كما أكدت منظمة سام للحقوق والحريات، ومقرها جنيف، في بيان، أن استخدام ميليشيات الحوثي الطيران المسير في الأحداث الأخيرة ضد الأعيان المدنية في الحديدة، التي أسفرت عن مقتل وإصابة عدد من المدنيين، ينتهك القواعد القانونية الدولية، كالإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ومبادئ القانون الإنساني.