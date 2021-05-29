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التحالف: إحباط هجوم حوثي بالزوارق المفخخة

ميناء الحديدة فرانس برس
ميناء الحديدة (فرانس برس)

التحالف: إحباط هجوم حوثي بالزوارق المفخخة

التحالف أحبط الهجوم قبل تنفيذه مقابل ميناء الصليف

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دبي - العربية.نت

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أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، اليوم السبت، إحباط هجوم حوثي بزورقين مفخخين جنوب البحر الأحمر.

وأضاف التحالف أنه دمّر زورقين مفخخين مسيّرين مقابل ميناء الصليف في اليمن قبل تنفيذ العملية العدائية.

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كما أشار إلى أن ميليشيات الحوثي مستمرة في تهديد خطوط الملاحة البحرية والتجارة العالمية.

تهديد الملاحة البحرية

وكان التحالف أعلن الاثنين الماضي، إحباط هجوم عدائي وشيك بزورق مفخخ لميليشيا الحوثي جنوب البحر الأحمر.

وشدد حينها على أن الميليشيا تتخذ اتفاق ستوكهولم مظلة لإطلاق الهجمات العدائية من الحديدة.

كما أضاف أن الحوثيين مازالوا مستمرين بتهديد خطوط الملاحة البحرية والتجارة العالمية.

وكانت قيادة القوات المشتركة للتحالف قد أكدت مراراً على اتخاذها كل الإجراءات العملياتية اللازمة لحماية المدنيين والأعيان المدنية بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.

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