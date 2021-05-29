الجيش اليمني يصد هجوماً حوثياً في محافظة الجوف

صدت قوات الجيش اليمني مسنودة بالمقاومة الشعبية، اليوم السبت، هجوماً لميليشيا الحوثي، في جبهة الخنجر شمال مدينة الحزم بمحافظة الجوف.

وأكد مصدر عسكري للمركز الإعلامي للقوات المسلحة أن قوات الجيش والمقاومة كبّدت الميليشيا خسائر فادحة في الأرواح والعتاد وأجبروها على التراجع والفرار.

ولفت إلى أن قوات الجيش ترصد جميع تحركات ميليشيا الحوثي بما فيها هذا الهجوم الذي كانت تُعدّ له منذ أيام، مؤكداً أن الأبطال كانوا لها بالمرصاد وألحقوا بها هزيمة قاسية.

كان الجيش اليمني، قد صد الثلاثاء الماضي، هجوماً آخر لميليشيا الحوثي، شرق مدينة الحزم مركز محافظة الجوف، وكبّدها خسائر كبيرة في العتاد والأرواح.

وقال المركز الإعلامي للجيش اليمني، إن مجاميع حوثية حاولت مهاجمة أحد المواقع العسكرية في "جبهة النضود" إلا أن قوات الجيش كانوا لها بالمرصاد، حيث أوقعوا جميع تلك العناصر بين قتيل وجريح.