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حكومة اليمن تحمل الحوثي مسؤولية التصعيد.. و4 بنود للحل

Soldiers ride on the back of a patrol truck during the burial of Brigadier General Abdul-Ghani Shaalan, Commander of the Special Security Forces in Marib who was killed in recent fighting with Houthi fighters in Marib, Yemen February 28, 2021. REUTERS/Ali Owidha
من ميليشيا الحوثي (رويترز)

حكومة اليمن تحمل الحوثي مسؤولية التصعيد.. و4 بنود للحل

وزير الخارجية طالب المجتمع الدولي للضغط على الحوثيين

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دبي - العربية.نت

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في وقت الذي جددت فيه الأمم المتحدة تحذيراتها من أن اليمن بات يعاني من أسوأ أزمة إنسانية في العالم، حمل وزير خارجية اليمني أحمد عوض بن مبارك، السبت، ميليشيا الحوثي مسؤولية ما يجري.

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وطالب المجتمع الدولي بالضغط على الحوثيين من أجل وقف عدوانهم على محافظة مأرب ومخيمات النازحين الذين تزايدت أعدادهم مؤخراً، وغدا أكثر من 52% منهم بحاجة إلى دعم غذائي.

4 بنود لحل الأزمة

في سياق متصل، كشف بن مبارك عن تفاصيل "الصفقة العادلة" التي تحدث عنها المبعوث الأميركي إلى اليمن تيموثي ليندركينغ بشأن اليمن، والتي تشمل 4 بنود اشتقت من الإعلان المشترك الذي طرحته الأمم المتحدة في أبريل من العام الماضي، تتضمن وقفاً شاملاً لإطلاق النار، وفتح مطار صنعاء، وفتح ميناء الحديدة وفقا لاتفاق ستوكهولم، وكذلك العودة للمشاورات السياسية.

كما أكد في تصريحات لوكالة سبوتنيك الروسية أن الحكومة اليمنية وافقت عليها كحزمة واحدة ومتكاملة غير قابلة للتجزئة، مشيراً إلى أن الاتفاق الجديد قد ناقش الأساسيات، ومشدداً على أن وقف إطلاق النار وإنهاء الحرب أهم خطوة والتي سيترتب عليها معالجة جميع القضايا الإنسانية الأخرى.

عناصر من الجيش اليمني في مأرب - فرانس برس
عناصر من الجيش اليمني في مأرب - فرانس برس

وشدد الوزير اليمني على أن وقف إطلاق النار هو الخطوة الإنسانية الأولى، لافتاً إلى أن الميليشيا هي من كانت وراء إحباط أي مبادرات في الماضي.

كذلك أوضح أن هذه العناصر الأربعة من المبادرة تعد حزمة واحدة وغير قابلة للتجزئة.

تحذير أممي

وجاء كلام الوزير اليمني في وقت أعلنت فيه الأمم المتحدة أن هناك مخاوف من ارتفاع أعداد النازحين وازدياد الوضع المعيشي سوءاً في مأرب.

مخيم للنازحين في مأرب (رويترز)
مخيم للنازحين في مأرب (رويترز)

وأضافت أن أكثر من 52% من المهاجرين في مأرب بحاجة إلى دعم غذائي.

يذكر أنه بين نهاية أبريل وأوائل مايو الجاري، دعمت المنظمة الدولية للهجرة والاتحاد الأوروبي أكثر ألفي نازح بالحقائب الغذائية في مأرب.

يأتي هذا فيما تتواصل الجهود الدولية من أجل السعي إلى وقف لإطلاق النار في البلاد، وسط تعنت حوثي، واستمرار هجوم الميليشيات على المحافظة التي تضم آلاف النازحين.

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