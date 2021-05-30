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الإرياني: "الحوثي" تستغل موانئ اليمن لتنفيذ أجندة إيران

عناصر من ميليشيات الحوثي في ميناء الصليف بالحديدة

الإرياني: "الحوثي" تستغل موانئ اليمن لتنفيذ أجندة إيران

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

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قال وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، مساء السبت، إن ميليشيات الحوثي تستغل الموانئ اليمنية لتنفيذ أجندات إيران.

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وكتب في سلسلة تغريدات نشرها عبر حسابه على موقع "تويتر": "تصاعد الهجمات الإرهابية لميليشيا الحوثي المدعومة من إيران في البحر الأحمر باستخدام زوارق مفخخة، والتي تصدى لها وأفشلها تحالف دعم الشرعية، تؤكد من جديد الخطر الكبير الذي ما زالت تمثله الميليشيا على أمن وسلامة السفن التجارية وحركة الملاحة البحرية في واحدة من أهم الممرات الدولية".

كما أضاف "اتخاذ ميليشيا الحوثي موانئ "الحديدة، الصليف، ورأس عيسى" قواعد للتخطيط والتحضير للهجمات الإرهابية ومنطلقا للزوارق المفخخة المسيرة عن بعد، يؤكد انقلابها الكامل على اتفاق السويد، واستغلاله لتنفيذ أجندة النظام الإيراني وسياساته لنشر الفوضى والإرهاب في المنطقة وتهديد المصالح الدولية".

وتابع "ندعو المجتمع الدولي والأمم المتحدة والدول دائمة العضوية في مجلس الأمن والمبعوثين الأممي والأميركي لإدانة هذه الهجمات، واتخاذ مواقف حازمة إزاء هذه الأعمال الإرهابية التي لا تستهدف أمن واستقرار اليمن ودول المنطقة فحسب، بل الأمن والسلم الدوليين ومصالح العالم أجمع".

وكان تحالف دعم الشرعية في اليمن، أعلن اليوم السبت، إحباط هجوم حوثي بزورقين مفخخين جنوب البحر الأحمر.

وأضاف التحالف أنه دمّر زورقين مفخخين مسيّرين مقابل ميناء الصليف في اليمن قبل تنفيذ العملية العدائية.

كما أشار إلى أن ميليشيات الحوثي مستمرة في تهديد خطوط الملاحة البحرية والتجارة العالمية.

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