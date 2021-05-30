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شبكة ألغام تنفجر بـ6 حوثيين أثناء زرعها بالحديدة

عناصر من ميليشيات الحوثي قرب مأرب (رويترز)
عناصر من ميليشيات الحوثي "أرشيفية"
اليمن والحوثي

شبكة ألغام تنفجر بـ6 حوثيين أثناء زرعها بالحديدة

العناصر الحوثية حاولت زراعة شبكات من الألغام والعبوات المتفجرة مختلفة الأشكال والأحجام بصورة عشوائية

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العربية.نت - أوسان سالم

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قُتل وأُصيب 6 مسلحين من عناصر ميليشيا الحوثي الانقلابية، بانفجار شبكة ألغام ومتفجرات، أثناء محاولتهم زراعتها في مديرية حيس جنوب محافظة الحديدة، غربي اليمن.

وقال الإعلام العسكري للقوات المشتركة، مساء السبت، إن شبكة ألغام انفجرت بـ6 حوثيين أثناء محاولتهم تركيبها في مزارع وطرقات عامة بمنطقتي دار المساوى ودار القحيم جنوبي مدينة حيس.

وأضاف أن العناصر الحوثية حاولت زراعة شبكات من الألغام والعبوات المتفجرة مختلفة الأشكال والأحجام بصورة عشوائية، لكنها انفجرت بهم.

هذا ما تتسبب به ألغام الحوثي في اليمن "أرشيفية"
هذا ما تتسبب به ألغام الحوثي في اليمن "أرشيفية"

وأكد أن الانفجار أسفر عن مصرع 4 حوثيين وإصابة 2 آخرين، فيما لم تتمكن ميليشيات الحوثي من سحب جثث القتلى إلا بعد 4 ساعات، وذلك خوفاً من وقوع عناصر جديدة في فخ الألغام التي زرعتها مسبقاً في المكان ذاته.

وفي السياق، حسمت القوات المشتركة، مساء السبت، اشتباكات مع ميليشيا الحوثي، في جبهة حيس جنوبي محافظة الحديدة غربي اليمن، وكبدتها خسائر.

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وقال مصدر عسكري، إن القوات المشتركة رصدت محاولة تسلل للميليشيات الحوثية صوب "حيس" من جهة الحدود الإدارية لمحافظة إب تحت غطاء ناري مكثف طال الضواحي الشرقية والشمالية الشرقية للمدينة ذات الكثافة السكانية، وسرعان ما تم التعامل معها بنجاح وإخماد إسنادها.

وأضاف أن وحدات من القوات المشتركة اشتبكت مع عناصر الميليشيات بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة زهاء ساعة، ما أسفر عن وقوع قتلى وجرحى في صفوف الميليشيات، وإجبار البقية على الفرار.

وتعد مدينة حيس التي يقطنها نحو 40 ألف نسمة، أكثر المدن المحررة في الساحل الغربي اليمني من حيث عدد الجرائم المرتكبة بحق المدنيين من قبل ميليشيات الحوثي الإجرامية.

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