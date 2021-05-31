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تزامناً مع زيارة غريفثس لصنعاء.. أمهات يطالبن بإنجاز ملف المختطفين

امهات المختطفين في اليمن
أمهات المختطفين في اليمن
اليمن والحوثي

تزامناً مع زيارة غريفثس لصنعاء.. أمهات يطالبن بإنجاز ملف المختطفين

استنكرن معاناة 624 مختطفاً ومخفياً قسراً بينهم أربع سيدات لدى ميليشيا الحوثي

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العربية. نت - أوسان سالم

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بالتزامن مع زيارة المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن مارتن غريفثس، العاصمة صنعاء للقاء قيادات من الحوثي، طالبت رابطة أمهات المختطفين اليمنيين، المجتمع الدولي بالضغط للإنجاز الشامل لملف المختطفين، وقالت إنه سيمضي باليمن "نحو السلام ويؤسس للتعايش السلمي" .

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واستنكرت أمهات المختطفين في وقفة احتجاجية أمام مكتب المبعوث الأممي بصنعاء، اليوم الاثنين، خذلان الأطراف اليمنية لمعاناة 624 مختطفا ومخفيا قسرا بينهم أربع سيدات لدى ميليشيا الحوثي، و25 معتقلاً لدى الحكومة الشرعية.

وطالب البيان الصادر عن الوقفة الاحتجاجية، بالإفراج الفوري عن جميع النساء المختطفات، والمدنيين المختطفين والمعتقلين والمخفيين قسراً لدى جميع الأطراف دون قيد وشرط.

وأضاف البيان، "السنوات تمضي وتليها الأعياد والمناسبات وحال المختطفين لم يتغير، فهم يعانون من مرارة الخذلان خلف أسوار السجون، وتسوء أحوال ذويهم في صمت دون بصيص أمل لإنقاذهم من خلف القضبان لينالوا حريتهم المسلوبة".

ورفعت الأمهات في وقفتهن الاحتجاجية المتزامنة مع زيارة المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن لافتات وشعارات تستنكر إطالة أمد اختطاف أبنائهن الذي يزيد من معاناتهم ومعاناة ذويهم.

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