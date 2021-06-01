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مساعي الهدنة باليمن مستمرة..غريفثس يلتقي مبعوث أميركا

غريفيثس في صنعاء (أرشيفية- فرانس برس)
غريفثس في صنعاء (أرشيفية- فرانس برس)

مساعي الهدنة باليمن مستمرة..غريفثس يلتقي مبعوث أميركا

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دبي- العربية.نت

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في إطار الاستمرار في دفع المساعي الدولية من أجل وقف إطلاق النار باليمن، التقى المبعوث الأممي مارتن غريفثس اليوم الثلاثاء في الأردن، المبعوث الأميركي لليمن تيم ليندركينغ، بحسب ما أفادت وزارة الخارجية الأميركية.

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كما أوضحت أن المبعوثين الأميركي والأممي عبرا عن التزامهما بضرورة التوصل لوقف إطلاق النار الشامل في اليمن على الفور، من أجل تقديم الإغاثة الإنسانية الملحة. وأشارت إلى أن اللقاء بحث أيضا نتائج زيارة غريفثس إلى صنعاء

"إجماع دبلوماسي غير عادي"

وكان مبعوث الأمم المتحدة دعا أمس الاثنين خلال زيارته صنعاء أطراف النزاع إلى الاستفادة من الزخم الدبلوماسي الإقليمي والدولي لإنهاء الحرب ووقف النار. وقال قبيل مغادرته العاصمة اليمنية "لقد اقترحنا عدة طرق لردم الهوة بين المتنازعين، وهناك قدر غير عادي من الإجماع الدبلوماسي لدعم هذه المقترحات".

كما أضاف متحدثا للصحافيين في العاصمة الخاضعة لسيطرة الحوثيين "هناك طاقة دبلوماسية حقيقية لم تكن موجودة من قبل".

غريفيس من صنعاء في 31 مايو (رويترز)
غريفيس من صنعاء في 31 مايو (رويترز)

يشار إلى أن غريفثس وليندركينغ أجريا خلال الأيام الماضية، جولات مكوكية في المنطقة لدفع جهود وقف النار إلى الأمام، فيما تحمل الحكومة اليمنية ميليشيات الحوثي مسؤولية عرقلة تلك الجهود.

أتى ذلك بعد أن أعلنت السعودية قبل أشهر عن مبادرة لوقف النار وفتح مطار صنعاء وميناء الحديدة بما يوائم "اتفاق ستوكهولم"، لكن ميليشيات الحوثي عمدت إلى المماطلة، كما فعلت سابقا مع العديد من جهود ومبادرات السلام الدولية.

ومن المفترض أن يغادر البريطاني مارتن غريفثس (69 عاما) قريبا منصبه الذي يشغله منذ 2018، بعد أن عين مساعدا للأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في وقت سابق من الشهر الحالي.

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