 انقلاب سفينة أممية في ميناء الحديدة.. ومقتل عامل

انقلبت سفينة تابعة للأمم المتحدة اليوم الثلاثاء أثناء تفريغ حمولتها في ميناء الحديدة اليمني على البحر الأحمر، ما أسفر عن مقتل عامل واحد على الأقل.

وأضاف مسؤولون تحدثوا لوكالة "أسوشيتيد برس"، شريطة عدم الكشف عن هويتهم، أن الشحنة مملوكة لوكالة الغذاء التابعة للأمم المتحدة.

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فيما لم يتضح على الفور سبب انقلاب السفينة

ميناء استراتيجي

وكانت الحكومة اليمنية قد سمحت بدخول سفن محملة بالمشتقات النفطية إلى ميناء الحديدة في مارس الماضي، للتخفيف من وطأة الوضع الإنساني، وذلك رغم خرق الحوثيين اتفاق استوكهولم ونهبهم 50 مليار ريال يمني من عائدات النفط المخصصة لرواتب الموظفين العموميين.

ومساء السبت الماضي، قال وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، إن ميليشيا الحوثي تستغل الموانئ اليمنية لتنفيذ أجندات إيران، مشيراً إلى تصاعد الهجمات الإرهابية للميليشيا المدعومة من إيران في البحر الأحمر باستخدام زوارق مفخخة، والتي تصدى لها وأفشلها تحالف دعم الشرعية.

يذكر أن ميناء الحديدة الاستراتيجي يتعامل مع حوالي 70% من واردات اليمن التجارية والإنسانية.