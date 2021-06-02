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الحديدة.. سقوط قتلى حوثيين في مواجهات مع القوات اليمنية

الجيش اليمني - أرشيفية من الحديدة

الحديدة.. سقوط قتلى حوثيين في مواجهات مع القوات اليمنية

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

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سقط عشرات من عناصر ميليشيات الحوثي بين قتيل وجريح، إثر مواجهات مع القوات اليمنية المشتركة، في مناطق متفرقة بجبهة الساحل الغربي جنوب الحديدة خلال الساعات الماضية.

وقال مصدر عسكري إنه تم إحباط محاولات انتشار لعناصر الميليشيات في عدة مناطق ورصد تعزيزات على خط منطقة زبيد حاولت الانتشار وسط المزارع شرق منطقة الجبلية التابعة لمديرية التحيتا.

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كما أوضح أن وحدات من القوات اليمنية المشتركة، في خطوط التماس أحبطت عملية الانتشار بعد اشتباكات بمختلف الأسلحة أوقعت قتلى وجرحى في صفوفها.

إحباط محاولة تسلل

وذكر المركز الإعلامي التابع لألوية العمالقة أن القوات المشتركة تصدت لمجاميع من ميليشيات الحوثي حاولت التقدم نحو مواقع القوات اليمنية في منطقة كيلو 16 وشرق الدريهمي، كما أحبطت محاولة تسلل على محورين في جبهة حيس.

وفي مدينة الحديدة تمكنت وحدات من القوات المشتركة من تدمير جرافة وإيقاع 5 قتلى وجرح آخرين في صفوف الحوثيين أثناء محاولتهم استحداث تحصينات خلف معسكر الدفاع الساحلي بشارع الخمسين وفي منطقة كيلو 16 شرق المدينة.

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