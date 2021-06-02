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شيخ من قبائل مأرب: ميليشيا الحوثي تستهدف المدنيين

شيخ من قبائل مأرب: ميليشيا الحوثي تستهدف المدنيين

الشيخ علي بن غريب للعربية: ميليشيا الحوثي خصم اليمن والشرق الأوسط ككل

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العربية.نت - هاني الصفيان

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أكد الشيخ علي بن غريب، أحد الشيوخ قبائل مأرب اليمنية، أن ميليشيا الحوثي عصابة تستهدف المدنيين ولها سجل طويل من الانتهاكات في محافظة مأرب وغيرها من المحافظات.

وقال في مقابلة مع "العربية/الحدث"، "الميليشيات لا تراعي ظروف السكان ويستهدفون المدنيين بالصواريخ الباليستية"، معتبرا أن الحوثيين يبثون الموت في اليمن.

نازحو مأرب تركوا منازلهم: لماذا يلاحقنا الحوثي إلى هنا؟ اليمن نازحو مأرب تركوا منازلهم: لماذا يلاحقنا الحوثي إلى هنا؟

كما أضاف أن للقبائل اليمنية الدور الكبير في الدفاع عن الهوية الوطنية للبلاد، بالإضافة إلى الدور الذي لعبه التحالف بمساندته للجيش الوطني والقبائل.

وتابع "ميليشيا الحوثي خصم اليمن والشرق الأوسط ككل"، مشيراً إلى "حرص القبائل على توعية شرائح واسعة من اليمنيين، بأهداف الحوثي في تجنيد الأطفال وتضليل عامة الشعب، ومحاربتهم وعدم التفاعل معهم".

عناصر من ميليشيات الحوثي قرب مأرب (رويترز)
عناصر من ميليشيات الحوثي قرب مأرب (رويترز)

أهمية اقتصادية لمأرب

وتحاول ميليشيا الحوثي السيطرة على مأرب بشتى الوسائل لأهميتها الاقتصادية لإمدادات الطاقة في البلاد، رغم سقوط عشرات المدنيين في عملياتها العسكرية، وعلى الرغم من كافة الإدانات الدولية والأممية.

فقد كشفت إحصائية رسمية، في أبريل الماضي، استهداف الميليشيات الحوثية المدنيين بمن فيهم النازحون بمأرب بنحو 27 صاروخاً باليستياً خلال الشهرين الماضيين.

ومنذ بداية الحرب، قصفت الميليشيا المدينة بأكثر من 115 صاروخاً باليستياً و140 كاتيوشا، ما أدى إلى مقتل 255 مدنياً وإصابة 445 آخرين، وفق تقرير لمنظمة "سام" للحقوق والحريات.

مخيم للنازحين في مأرب (رويترز)
مخيم للنازحين في مأرب (رويترز)

يذكر أنه خلال الشهرين الماضيين، كثفت ميليشيا الحوثي من استهداف المدنيين بمدينة مأرب ما أدى إلى سقوط عشرات القتلى والجرحى منهم.

كما استنكرت 56 منظمة من منظمات المجتمع المدني اليمنية الأحد الماضي، صمت المجتمع الدولي تجاه جرائم ميليشيا الحوثي الانقلابية، واستهدافها مخيمات النازحين والأحياء السكنية في محافظة مأرب.

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