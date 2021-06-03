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جلسة أممية لمناقشة قضية "صافر".. وخطر حدوث تسرب نفطي

This handout satellite image obtained courtesy of Maxar Technologies on July 19, 2020 shows an overview of the FSO Safer oil tanker on June 19, 2020 off the port of Ras Isa. The United Nations held an unusual session July 15, 2020 to express fears of catastrophe if a decaying oil tanker abandoned off Yemen's coast with 1.1 million barrels of crude on board ruptures into the Red Sea. A breach of the 45-year-old FSO Safer, anchored off the port of Hodeida, would have disastrous results for marine life and tens of thousands of impoverished people who depend on fishing for their livelihood. The UN Security Council said it had sent details of a plan for an inspection team to conduct light repairs and determine the next steps to the Iran-backed Huthi rebels, who control Hodeida, on Tuesday.
صورة جوية لصافر
اليمن والحوثي

جلسة أممية لمناقشة قضية "صافر".. وخطر حدوث تسرب نفطي

ستعقد جلسة مجلس الأمن بطلب من بريطانيا

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

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يناقش مجلس الأمن الدولي اليوم الخميس، قضية الناقلة النفطية المتهالكة صافر الراسية قبالة سواحل اليمن.

وستعقد جلسة مجلس الأمن بطلب من بريطانيا، وتأتي بعد تزايد المخاوف من حدوث تسرب نفطي من الناقلة صافر.

وأوضح المتحدث باسم بريطانيا في الأمم المتحدة أن مسؤولية الناقلة النفطية تقع على الميليشيات الحوثية التي عليها أن تتعاون مع الأمم المتحدة.

وكان وزير الخارجية اليمني أحمد بن مبارك حذر الأربعاء من خطورة الوضع الراهن لخزان صافر النفطي العائم بسبب رفض ميليشيات الحوثي لكل الحلول والمقترحات المطروحة وعدم سماحها للفريق الفني التابع للأمم المتحدة بالوصول إلى الخزان من أجل تقييم وضعه وصيانته.

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ونبّه من التداعيات الإنسانية والبيئية والاقتصادية على اليمن والمنطقة وتأثر خطوط الملاحة الدولية في حال انهيار الخزان، داعياً إلى ممارسة أقصى درجات الضغط على الحوثيين من أجل إنهاء هذه المشكلة الإنسانية.

وأكدت الحكومة اليمنية الشرعية، السبت، أنها تتعامل مع خزان صافر النفطي باعتباره "تهديدا بالغ الخطورة لليمن والإقليم والملاحة الدولية".

وأكدت أنها "تولي التعامل المسبق والاستجابة مع تداعيات الكارثة البيئية والإنسانية الوشيكة أهمية قصوى، بالتنسيق مع الدول المطلة على البحر الأحمر والبحر المتوسط والهيئة الإقليمية للحفاظ على بيئة البحر الأحمر وخليج عدن".

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