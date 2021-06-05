البرلمان الدولي يستنكر أحكام إعدام حوثية بحق أعضاء مجلس النواب

أعرب المجلس الحاكم للاتحاد البرلماني الدولي عن قلقه الشديد إزاء أحكام الإعدام التعسفية، بحق 46 نائبا برلمانياً يمنياً من قبل محاكم حوثية غير شرعية.

واعتبر تلك الأحكام بمثابة "فتوى" تبيح دماء أعضاء مجلس النواب لكل من يستطيع الوصول إليهم لقتلهم.

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وأقر مجلس الاتحاد البرلماني الدولي، الذي يتكون من رؤساء البرلمانات العالمية الأعضاء في الاتحاد، تقرير لجنة حقوق الإنسان في الاتحاد والمتضمن الانتهاكات التعسفية والتهديد والترهيب وأحكام الإعدام المزعومة وغير القانونية التي طالت عددا من البرلمانيين اليمنيين من قبل الحوثيين، بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية.

وشدد قرار المجلس على أن تلك الإجراءات التعسفية تشكل خطراً مباشرا ووشيكا على حياة النواب المعارضين لها، وحث المسؤولين عن ذلك، والامتناع عن تعريض السلامة الجسدية للنواب للخطر أو استخدام التدابير العقابية الجماعية ضد أفراد عائلاتهم، كما شدد على ضرورة حماية حقوق الإنسان لأعضاء مجلس النواب والشعب اليمني.

وطالب المجلس الحاكم، الأمين العام للاتحاد البرلماني الدولي بمتابعة تلك الانتهاكات والتنسيق اللازم بشأنها، كما طالب لجنة حقوق الإنسان التابعة للاتحاد بمواصلة النظر في هذه الحالة وموافاة المجلس بتقرير في هذا الشأن في أقرب وقت.

وكان رئيس البرلمان اليمني سلطان البركاني، قد تلقى رسالة من الأمين العام للاتحاد البرلماني الدولي مارتن شنجونج، في 2 يونيو الجاري، تضمنت قرارات الاتحاد ولجانه ومجلسه الحاكم.

وأكد مارتن شنغونغ، أن الاتحاد سوف يتخذ الإجراءات اللازمة لإحاطة الأمم المتحدة ومبعوثها إلى اليمن والمنظمات الأممية المختصة بالانتهاكات التي يتعرض لها البرلمانيون اليمنيون من قبل الحوثيين وتحديدا أحكام الإعدام غير الشرعية والصادرة بحق 46 برلمانياً.

ولفت إلى أن لجنة حقوق الإنسان التابعة للاتحاد ستواصل رصد أوضاع جميع أعضاء مجلس النواب في اليمن، ومتابعة ذلك باستمرار.