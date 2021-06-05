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اليمن.. ألغام الحوثي تحصد أرواح المزيد من المدنيين

حجة اليمن الجيش يلفت ألغام حوثية الألغام الحوثية 20 يناير 2021
ألغام حوثية
اليمن والحوثي

اليمن.. ألغام الحوثي تحصد أرواح المزيد من المدنيين

قتيل ومصاب بالألغام من عائلة واحدة في محافظة البيضاء

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العربية.نت - أوسان سالم 

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قُتل مدني وأصيب آخر، السبت ، بانفجار عبوة ناسفة من مخلفات ميليشيا الحوثي في محافظة البيضاء، وسط اليمن، في حادثة جديدة تسلط الضوء على مأساة المدنيين في المناطق المحررة التي أغرقتها ميليشيا الحوثي بالألغام والمتفجرات المميتة.

وأفاد المشروع السعودي لنزع الألغام في اليمن "مسام" أن عبدالله سالم محمد سرحان، البالغ من العمر 18 عاماً، قتل، بينما أصيب المواطن محمد علي محمد سرحان، البالغ من العمر 40 عاماً، بانفجار عبوة ناسفة زرعها الحوثيون في جبل الشوب بمديرية القريشية محافظة ‎البيضاء.

كما أصيب مدني بجروح إثر انفجار لغم من مخلفات ميليشيا الحوثي، بسيارته في مديرية ذو باب، بالساحل الغربي اليمني.

ألغام حوثية عثر عليها الجيش اليمني
ألغام حوثية عثر عليها الجيش اليمني

وقالت مصادر محلية إن لغماً من مخلفات ميليشيا الحوثي انفجر أثناء قيادة زيد أحمد صالح حيدرة سيارته في خط فرعي بمركز مديرية ذو باب.

وأضافت أن حيدرة البالغ من العمر 38 عاماً، أصيب في منطقة الحوض، بعدما قذف به اللغم إلى خارج السيارة التي شقت إلى نصفين.

وأوضحت أن المواطن دخل في حالة إغماء طويلة استمرت يوما كاملا، أثناء نقله إلى مستوصف الأمل بمديرية ذو باب للعلاج، قبل أن يتم تحويله إلى مدينة عدن.

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جاء ذلك بعد ساعات على جريمة حوثية مماثلة بالساحل الغربي، حيث أصيب، مساء الجمعة، المزارع محمد خالد هكي إثر انفجار لغم من مخلفات الميليشيا، أثناء ذهابه إلى مزرعته شرق منطقة القطابا بمديرية الخوخة.

وسقط 1200 مدني في الألغام التي زرعتها ميليشيا الحوثي في مديريات الساحل الغربي، غالبيتهم من الأطفال.

وتنتشر في محافظات اليمن الآلاف من الألغام والعبوات الناسفة التي زرعها الحوثيون، وخلفت آلاف الضحايا من المدنيين بينهم نساء وأطفال.

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