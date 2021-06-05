مجزرة جديدة.. مقتل 17 مدنياً بينهم طفلة بباليستي حوثي في مأرب 

قتل 17 مدنياً بينهم طفلة وأصيب آخرون بصاروخ باليستي أطلقته ميليشيا الحوثي الإرهابية، مساء السبت، على محطة وقود في حي سكني بمدينة مأرب، شمالي شرق اليمن.





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ونقل موقع "أخبار مأرب" المحلي عن مصادره، أن صاروخا باليستيا أطلقته ميليشيا الحوثي الإرهابية، مساء السبت، استهدف محطة وقود شمال مدينة مأرب، ما أسفر عن مقتل 17 مدنياً بينهم الطفلة ليال طاهر محمد عايض، ووالدها طاهر محمد عايض، وإصابة العشرات.

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‏وأظهرت صور لضحايا القصف مشاهد مؤلمة لجثة الطفلة ليال طاهر محمد عايض، البالغة من العمر 5 أعوام، وهي متفحمة، كاشفة عن بشاعة إجرام الحوثي وحجم الإرهاب الذي يرتكبه بحق المدنيين.

وتواصل ميليشيا الحوثي الإرهابية استهدافها للسكان المدنيين بالصواريخ الباليستية موقعة عشرات الشهداء بصفوفهم في جرائم مروعة ترتكبها بكل إصرار في ظل صمت دولي مخزٍ إزاء تلك الأعمال الإرهابية.