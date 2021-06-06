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التحالف: تدمير طائرة مسيرة أطلقتها ميليشيا الحوثي باتجاه خميس مشيط 

مسيرة حوثية الحوثيون الحوثيين - طائرة درون مفخخة
مسيرة حوثية
اليمن والحوثي

التحالف: تدمير طائرة مسيرة أطلقتها ميليشيا الحوثي باتجاه خميس مشيط

التحالف: نتخذ الإجراءات العملياتية لحماية المدنيين والأعيان المدنية من المحاولات العدائية

متابع الغاء المتابعة

دبي _ العربية.نت

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أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، ليلة السبت الأحد، أن الدفاعات الجوية اعترضت ودمرت طائرة بدون طيار مفخخة أطلقتها المليشيات الحوثية الإرهابية تجاه خميس مشيط جنوب السعودية.

وأكد التحالف استمرار المليشيات الحوثية الإرهابية بمحاولات استهداف المدنيين و الأعيان المدنية.

وشدد التحالف على أنه يتخذ الإجراءات العملياتية لحماية المدنيين والأعيان المدنية من المحاولات العدائية.

وكان المتحدث باسم تحالف دعم الشرعية قد أكد لـ"العربية"، قبل أيام، أن الميليشيات الحوثية تنشر فبركات لانتصارات وهمية.

وقال العميد تركي المالكي: "البروباغندا التي يقوم بها الحوثيون تهدف لرفع معنويات عناصرهم".

العميد تركي المالكي المتحدث باسم وزارة الدفاع السعودية وتحالف دعم الشرعية في اليمن
العميد تركي المالكي المتحدث باسم وزارة الدفاع السعودية وتحالف دعم الشرعية في اليمن

كما أضاف "ميليشيات الحوثي تحاول تهدئة الغضب الشعبي بمناطق سيطرتها بالفبركات".

وتابع العميد المالكي "أن الهدف من مثل هذه الفبركات الإعلامية يأتي لتغطية حقيقة الوضع العملياتي على الأرض، والخسائر الكبيرة بالعناصر الإرهابية والعتاد العسكري للميليشيا بمحافظتي مأرب والجوف، حيث تم تدمير أكثر من 4000 آلية وعربة".

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خسائر كبيرة

وقال أيضاً إن "ميليشيات الحوثي تكبدت خسائر بشرية كبيرة، وانسحب الكثيرون ممن غرر بهم".

كما أكد أن عمليات التحالف أوقعت أكثر من عشرين ألف قتيل وجريح من العناصر الإرهابية الحوثية خلال الأشهر الستة الماضية.

وتابع: "إن القوات المسلحة السعودية وقوات التحالف تتخذ مواقعها الدفاعية على طول الحدود السعودية اليمنية، وتدعم قوات الجيش اليمني في عملياته القتالية بالداخل اليمني والذي يسيطر على مسافة 30 كلم داخل محافظة صعدة".

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