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واشنطن عن مجزرة الحوثي بمحطة وقود مأرب: صدمة مروعة

من موقع مجزرة مأرب (فرانس برس)
من موقع مجزرة مأرب (فرانس برس)

واشنطن عن مجزرة الحوثي بمحطة وقود مأرب: صدمة مروعة

أميركا: على الحوثيين قبول وقف النار فوراً

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العربية.نت - أوسان سالم 

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عبرت القائمة بأعمال السفير الأميركي في اليمن، كاثي ويستلي، عن صدمتها المروعة من استهداف ميليشيا الحوثي، محطة وقود في مأرب بصاروخ باليستي، ما أدى إلى سقوط ضحايا مدنيين بينهم أطفال.

وقالت ويستلي في رسالة نشرتها على حساب السفارة الأميركية على فيسبوك مساء أمس الأحد: "نشعر بالصدمة المروعة من التقارير التي تفيد بأن الحوثيين استخدموا صاروخاً باليستياً لتدمير محطة وقود في مأرب، تسببت في قتل وجرح مدنيين".

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كما أضافت: "وبحسب ما ورد استخدم الحوثيون بعد ذلك طائرة بدون طيار لمهاجمة طاقم سيارة إسعاف قدم لمساعدة الضحايا"، مشددة على ضرورة التوقف عن هذا العنف اللاإنساني فورا.

"قبول وقف النار فوراً"

إلى ذلك، دعت ميليشيا الحوثي إلى الموافقة على وقف إطلاق النار، والعمل على إحلال السلام في اليمن.

وكانت حصيلة ضحايا المحرقة التي ارتكبتها ميليشيات الحوثي، السبت، ارتفعت إلى 21 قتيلاً بينهم طفلان، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية.

  • من مأرب (فرانس برس)
2 صور
من مأرب (فرانس برس)
من مأرب (فرانس برس)

ونقلت عن مصدر طبي قوله، إن من بين ضحايا المحرقة طفلين هما الطفلة ليان طاهر محمد عايض (5 أعوام) والطفل حسان الحبيشي (10 أعوام)، إضافة إلى عدد من الجرحى من المدنيين.

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