اليمن.. عبوات ناسفة حوثية تقتل 3 مدنيين وتجرح العشرات

قُتل 3 مدنيين وأصيب آخرون إثر انفجار عبوات ناسفة، في نقطة احتجاز تابعة لميليشيا الحوثي، على حدود مديريتي دمت وقعطبة، بمحافظة الضالع، جنوب اليمن.

وأكد المركز الأميركي للعدالة مقتل 3 مواطنين وجرح العشرات من المدنيين بينهم 8 نساء، أمس الاثنين، في تفجير عبوات ناسفة لجماعة الحوثي.

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وأوضح المركز الحقوقي، في بيان على صفحته بموقع "فيسبوك"، أن الضحايا تم احتجازهم في نقطة أمنية للحوثيين في منطقة "نجد القرين" جنوب مدينة دمت أثناء مرورهم لأخذ جرعة لقاح كورونا في مريس بمحافظة الضالع.

كما أفادت مصادر محلية أن عناصر مسلحة تابعة لميليشيا الحوثي احتجزت عشرات المسافرين والعائلات في منطقة نجد القرين، جنوب مديرية دمت، ومنعتهم من التوجه نحو منطقة مريس لتلقي لقاح كورونا.

وأشارت إلى أن عبوات ناسفة كانت مزروعة على جوانب الطريق التي أوقف بجانبها عشرات المدنيين، انفجرت متسببة بمقتل 3 أشخاص وإصابة آخرين بينهم 8 نساء، تم نقلهم إلى مشافي مدينة دمت، الخاضعة لسيطرة الميليشيا.

يذكر أن ميليشيا الحوثي تمنع لقاحات كورونا في مناطق سيطرتها، وتحجب المعلومات حول مخاطر الفيروس وتأثيره، وتقوّض الجهود الدولية لتوفير اللقاحات، بحسب تقرير نشرته مؤخراً منظمة "هيومن رايتس ووتش".