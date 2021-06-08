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فيديو.. مصرع قناص حوثي غرب اليمن

القناص الحوثي

فيديو.. مصرع قناص حوثي غرب اليمن

وزع الإعلام العسكري للقوات المشتركة، فيديو يوثق لحظة رصد القناص ومصرعه أثناء استهدافه مجمع إخوان ثابت الصناعي والتجاري، داخل مدينة الحديدة

متابع الغاء المتابعة

العربية. نت - أوسان سالم 

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لقي قناص حوثي، الثلاثاء ، مصرعه في الحديدة غرب اليمن على يد وحدة مكافحة القناصة التابعة للقوات المشتركة بالساحل الغربي.



ووزع الإعلام العسكري للقوات المشتركة، فيديو يوثق لحظة رصد القناص ومصرعه أثناء استهدافه مجمع إخوان ثابت الصناعي والتجاري، داخل مدينة الحديدة.

ويتعرض مجمع إخوان ثابت لاعتداءات متكررة من قبل الميليشيات الحوثية بمختلف الأسلحة وارتكبت سلسلة جرائم بحق العمال، آخرها مطلع الأسبوع الجاري، وفق سياسة ممنهجة تستهدف توقيف خطوط الإنتاج.

يشار إلى أن وحدة مكافحة القناصة في القوات المشتركة حققت نجاحات كبيرة حدت من فاعلية وقدرات قناصة الميليشيات الحوثية التابعة لإيران في مختلف جبهات الساحل الغربي.

في السياق، واصلت ميليشيات الحوثي المدعومة إيرانيًا، الثلاثاء، استهدافها للأعيان المدنية في مدينة حيس جنوبي الحديدة، ضمن استمرار خروقاتها للهدنة الأممية.

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وأفاد مصدر محلي في حيس، أن ميليشيات الحوثي فتحت نيران أسلحتها الرشاشة بصورة مكثفة على منازل المواطنين في أطراف مركز المدينة من جهة الجنوب.

كما أكد المصدر أن ذلك تزامن مع استهداف مماثل للميليشيات طال الأحياء السكنية الواقعة شمال شرقي حيس، ما تسبب في إقلاق السكان وبث الخوف والهلع في صفوف الأهالي.

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