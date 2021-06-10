الحوثي والأطفال.. حشود ضخمة لمواقع الألغام على الجبهات

مازالت ميليشيات الحوثي الإرهابية مستمرة بانتهاكاتها، فقد أكدت مصادر عسكرية وأخرى محلية وصول تعزيزات وحشود ضخمة من عناصرها المدعومة إيرانيا، إلى جبهات محافظتي مأرب والجوف، خلال اليومين الماضيين، تضم أولى الدفعات من طلاب المدارس ممن تم تجميعهم مما تُعرف بـ"المراكز الصيفية".

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وأفادت المعلومات بحسب وسائل إعلام محلية يمنية، بأن 8 عربات تقل مسلحين تابعة للحوثيين وصلت إلى محافظة الجوف، شمالي اليمن، ومثلهم وصلت مأرب قادمة من صنعاء وعمران، جلها تحمل طلاب مدارس، تم تجميعهم في "المراكز الصيفية" التي أشرف عليها الحاكم الفعلي لصنعاء السفير الإيراني حسن إيرلو.

كما شملت تعزيزات قتالية تضم دبابات وعربات مدرعة وراجمات صواريخ كاتيوشا وأطقما وعربات محملة بالمسلحين والذخائر تابعة للحوثيين، وقد وصلت إلى جبهات مأرب والجوف منذ الاثنين الماضي.

"عمليات قذرة"

عقب ذلك، حذّرت المصادر من سعي الميليشيات لاستخدام تعزيزات المكونة من أطفال المدارس، في عمليات وصفتها بالقذرة في جبهات القتال، من خلال استخدامهم لمسح المناطق من الألغام والمتفجرات والعبوات الناسفة التي زرعتها عناصرها في معاركها خلال 5 أشهر خلت، تحديداً في غرب وشمال غرب مأرب.

يذكر أن الميليشيات كانت تراجعت في جبهات القتال نتيجة انتشار الألغام والمتفجرات التي زرعتها بشكل عشوائي في مناطق مختلفة من مأرب، فيما باتت مواقع تلك الألغام مجهولة بالنسبة لها بعد مصرع واضعيها، وبحسب المصادر، فإنها ستستخدم الأطفال لتلك المهمة.

وكانت الميليشيات قد دشنت مؤخراً تحت إشراف السفير الإيراني بصنعاء حسن إيرلو، ما تسمى المراكز الصيفية تحت شعارات طائفية، وحشدت إليها أكثر من 500 ألف طالب من المرحلتين الأساسية والثانوية.

"تفخيخ الأطفال"

وأطلق ناشطون يمنيون، في وقت سابق، حملة تحت وسم #الحوثي_يفخخ_الطفولة ، حذروا فيه من أهداف ميليشيا الحوثي، من المراكز الصيفية التي تستقطب من خلالها الأطفال للمشاركة في جبهات القتال، معتبرين أنها دمار للعقل اليمني والطفولة.

بدوره، كشف وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، أن الضابط في فيلق القدس المدعو حسن إيرلو، هو من يشرف على مخرجات معسكرات التدريب التي تقيمها ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران، لاستدراج وتجنيد عشرات الآلاف من الأطفال في العاصمة ‎صنعاء والمناطق الخاضعة لسيطرتها تحت غطاء "المراكز الصيفية".

وأوضح الوزير اليمني أن ميليشيا الحوثي تقوم بإشراف إيراني باستدراج الأطفال لمعسكرات تدريب، ومسخ هويتهم اليمنية والعربية وغسل عقولهم وتعبئتهم بثقافة الموت وشعارات الكراهية والأفكار الطائفية، وتجنيدهم في معاركها العبثية خدمة لمشروعها.