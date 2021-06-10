.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

"الحوثي عدو الله".. جنازة ليان تنقلب مظاهرة حاشدة

فيديو وصور

"الحوثي عدو الله".. جنازة ليان تنقلب مظاهرة حاشدة

"جريمة حرب مكتملة الأركان" .. المجزرة البشعة قوبلت باستنكار حقوقي ودولي واسع

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

انقلبت جنازة الطفلة اليمنية ليان التي هزّت قصة وفاتها العالم خلال الأيام الماضية، إلى مظاهرة حاشدة ضد ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران.

جثتها تفحمت بمأرب.. فيديو مؤثر للطفلة ليان تلهو مع والدها اليمن جثتها تفحمت بمأرب.. فيديو مؤثر للطفلة ليان تلهو مع والدها

فقد ردد المحتجون، الخميس، هتافات تندد بالمجزرة التي ارتكبتها الميليشيا في مأرب بعدما أطلقت صاروخاً على محطة وقود خلّف عشرات الضحايا.

وأظهر مقطع فيديو المحتجين أثناء الجنازة وهم يهتفون "الحوثي عدو الله"، في إشارة منهم إلى الميليشيا وما فعلته.

التهمت النيران جسدها

وكان مصدر طبي أوضح لوكالة رويترز أن عشرات الأشخاص، كثير منهم مصاب بحروق خطيرة، نقلوا إلى المستشفى العام في مأرب وأن 12 منهم توفوا متأثرين بإصاباتهم بينهم خمسة أطفال، إثر الهجوم الحوثي.

أطفال مأرب يتضامنون مع ليان ضحية مجزرة الوقود الحوثية
أطفال مأرب يتضامنون مع ليان ضحية مجزرة الوقود الحوثية

من بين هؤلاء الأطفال، ليان التي انتشرت صورة جثتها متفحمة كالنار في الهشيم بين اليمنيين على مواقع التواصل، التي كانت على في سيارة مع والدها، حين سقط صاروخ الميليشيات على محطة الوقود، لتلتهم النيران جسد ليان طاهر محمد عايض الصغير.

يذكر أن ميليشيات الحوثي الإرهابية كانت استهدفت محطة وقود في حي الروضة ما أدى إلى مقتل 21 مدنياً وإصابة آخرين واحتراق 7 سيارات وتضرر سيارتي إسعاف هرعت لإسعاف الضحايا إثر استهدافها بطائرة مفخخة أطلقتها الميليشيات بعد دقائق من إطلاق الصاروخ.

"جريمة حرب مكتملة الأركان"

وقوبلت هذه المجزرة البشعة باستنكار حقوقي ودولي واسع، والتي اعتبرتها "جريمة حرب مكتملة الأركان" والتشديد على أهمية سرعة التحرك الدولي لوقف هذه الجرائم الحوثية وملاحقة مرتكبيها.

كما نفذ العشرات من الأطفال، مساء أمس الأربعاء، وقفة تضامنية رمزية بالشموع أمام منزل أسرة الطفلة ليان طاهر.

ورفع الأطفال المشاركون في الوقفة الشموع وصوراً للطفلة قبل وفاتها وصوراً أخرى لجثتها المتفحمة في هذه المحرقة المروعة بالإضافة إلى صور لأطفال قتلوا بصواريخ وقذائف ميليشيات الحوثي التي استهدفت مدينة مأرب خلال الفترة الماضية.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
غضب في تونس.. فيديو للشرطة تسحل شاباً وتعريه غضب في تونس.. فيديو للشرطة تسحل شاباً وتعريه
ضيف غريب أثناء مباراة.. ونهفة من الحكم ضيف غريب أثناء مباراة.. ونهفة من الحكم
الأكثر قراءة
صورة الكندي الذي قتل عائلة مسلمة دهسا بالعجلات صورة الكندي الذي قتل عائلة مسلمة دهسا بالعجلات
من هو صافع ماكرون؟.. مفاجأة بشأن عقوبته والرئيس: غباء وعنف من هو صافع ماكرون؟.. مفاجأة بشأن عقوبته والرئيس: غباء وعنف
بسبب عائلة الحاج متولي.. أسرة نور الشريف تقاضي محلات حلوى بسبب عائلة الحاج متولي.. أسرة نور الشريف تقاضي محلات حلوى
فتحوا بطنها 3 مرات ونسوا فتحوا بطنها 3 مرات ونسوا "شاشاً" بداخلها.. تفاصيل مأساة أشهر كومبارس بمصر
صور لإيفانكا التي عادت للظهور بعد طول غياب صور لإيفانكا التي عادت للظهور بعد طول غياب
القبض على سائق الشاحنة المتهور على طريق الرياض القصيم القبض على سائق الشاحنة المتهور على طريق الرياض القصيم
قبل أن تذهب
بايدن يأمر بإلغاء الحظر على تيك توك ووي تشات الصينيين ومراجعة المخاوف الأمنية منهما
بايدن يأمر بإلغاء الحظر على تيك توك ووي تشات الصينيين ومراجعة المخاوف الأمنية منهما
اكتشف المزيد