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هجوم استهدف مسجدا.. حصيلة جديدة لمجزرة الحوثي في مأرب

من مجزرة مأرب

هجوم استهدف مسجدا.. حصيلة جديدة لمجزرة الحوثي في مأرب

ارتفاع عدد القتلى إلى 10 بعد وفاة شخصين متأثرين بجراحهما

متابع الغاء المتابعة

العربية.نت - أوسان سالم 

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ارتفع عدد ضحايا المجزرة الإرهابية التي ارتكبتها ميليشيا الحوثي، أمس الخميس، باستهداف مسجد في حي سكني وسط مدينة مأرب اليمنية وسجن للنساء وسيارات إسعاف، إلى 10 قتلى من المدنيين.

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وأفادت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية، الجمعة، بأن إحصائية قتلى القصف الإرهابي الذي شنته مليشيات الحوثي على مسجد وسجن للنساء وسط مدينة مأرب، ارتفعت إلى 10 قتلى بعد وفاة جريحين متأثرين بإصابتهم في هذا القصف.

فيما أكدت أن الحالة الصحية لأحد جرحى هذه المجزرة المروعة لا تزال حرجة فيما وصفت حالة باقي الجرحى بالمتفاوتة بين المتوسطة والطفيفة.

كانت ميليشيات الحوثي الإرهابية قد شنت، مساء أمس الخميس، قصفا متتاليا على مدينة مأرب بصاروخين بالستيين وطائرتين مفخختين، مستهدفة مسجدا وسجناً للنساء في إدارة شرطة المحافظة، أسفر عنه سقوط 10 قتلى و25 جريحا من المدنيين بينهم نساء.

تأتي هذه المجزرة الحوثية الإرهابية، بعد أيام قليلة من استهداف مماثل لمحطة وقود في حي الروضة، ما أدى إلى مقتل 21 مدنياً وإصابة آخرين واحتراق 7 سيارات وتضرر سيارتي إسعاف هرعتا لإسعاف الضحايا إثر استهدافها بطائرة مفخخة أطلقتها الميليشيا بعد دقائق من إطلاق الصاروخ.

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