خارجية اليمن: ميليشيا الحوثي تفاقم معاناة المدنيين

أكد وزير الخارجية اليمني، أحمد عوض بن مبارك، أن انتهاكات ميليشيات الحوثي وحصارها للمدن فاقم معاناة اليمنيين، والأزمة الإنسانية في البلاد.

وطالب خلال لقائه نائب المدير العام للحماية المدنية وعمليات المساعدة الإنسانية للمفوضية الأوروبية مايكل كوهلر، اليوم السبت، الاتحاد الأوروبي بالضغط على الحوثيين لوقف المتاجرة بمعاناة الشعب.

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حصار المدن

كما شدد على أن حصار الميليشيات للمدن واستمرار عدوانها على المدنيين في كافة المناطق هي الأسباب الرئيسية التي تقف خلف تفاقم الأزمة الإنسانية في البلاد.

إلى ذلك، أشار إلى عرقلة الحوثيين للمساعدات الإنسانية وسرقتها، فضلا عن افتعال العديد من الأزمات الاقتصادية في مناطق سيطرتها.

سوق سوداء ونهب مساعدات

كما أكد أن الميليشيات المدعومة من إيران تشجع السوق السوداء وتستغلها لتمويل عملياتها العسكرية والإثراء غير المشروع لقياداتها، مشيراً إلى تقرير فريق خبراء مجلس الأمن الصادر مؤخرا الذي أكد بأن "الحوثيين نهبوا ما لا يقل عن 1,8 مليار دولار في 2019، كانت مخصصة في الأصل كإيرادات للحكومة اليمنية لدفع الرواتب وتقديم خدمات أساسية للمواطنين، واستخدموا هذه الأموال لتمويل مجهودهم الحربي".

يذكر أنه فيما تتواصل المساعي الدولية من أجل وقف النار في البلاد، تواصل الميليشيات هجماتها في عدد من المناطق لاسيما محافظة مأرب التي تعرضت خلال الأيام الماضية لهجومين خلفا عشرات القتلى، جلهم من المدنيين والأطفال.