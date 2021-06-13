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اليمن.. "مسام" ينتزع 2183 لغماً حوثياً خلال أسبوع

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مسام ينزع ألغاماً حوثية - أرشيفية
اليمن والحوثي

اليمن.. "مسام" ينتزع 2183 لغماً حوثياً خلال أسبوع

الفرق الميدانية نزعت الأسبوع الماضي 1446 ذخيرة غير منفجرة و7 عبوات ناسفة، إضافة لنزع 728 لغماً مضاداً للدبابات

متابع الغاء المتابعة

العربية. نت - أوسان سالم

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أعلن المشروع السعودي لنزع الألغام في اليمن "مسام"، اليوم الأحد، انتزاع 2138 لغمًاً خلال الأسبوع الماضي زرعتها ميليشيا الحوثي الانقلابية، في عدة محافظات يمنية.

وأفادت غرفة عمليات مشروع مسام، في بيان، أن فرق المشروع نزعت الأسبوع الماضي 2183 لغما وذخيرة غير منفجرة وعبوة ناسفة ليصل بذلك مجموع ما تم نزعه منذ بداية الشهر إلى 3369.

وذكر البيان، أن فرق المشروع الميدانية نزعت الأسبوع الماضي 1446 ذخيرة غير منفجرة و7 عبوات ناسفة، إضافة إلى نزع 728 لغما مضادا للدبابات.

وقالت عمليات مسام في بيانها، إن الفرق تمكنت الأسبوع الماضي من تطهير 279965 مترا مربعا من الأراضي اليمنية ليصل بذلك مجموع ما تم تطهيره منذ بداية الشهر ولغاية 11 منه، 527590 مترا مربعا.

وكان تقرير لمشروع مسام، أوضح أن ميليشيا الحوثي جعلت اليمن يضم أكبر "حقول الشر" المزروعة في العالم والمسكونة بالموت المتفجر الذي استوطن مختلف مدن البلاد.

وأفاد أن الألغام الحوثية قتلت أعدادا لا تحصى من المواطنين وأصابت المئات بإعاقات دائمة، وبترت أطراف آلاف الضحايا وخلفت عجزا كليا لآخرين.

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