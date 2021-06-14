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ميليشيا الحوثي تعترف بمصرع قيادي بارز من صعدة

القيادي الحوثي حسين هديان
القيادي الحوثي حسين هديان
اليمن والحوثي

ميليشيا الحوثي تعترف بمصرع قيادي بارز من صعدة

جرى تشييع ودفن جثته في مسقط رأسه بمنطقة نشور في مديرية الصفراء بمحافظة صعدة

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العربية.نت - أوسان سالم 

نشر في: آخر تحديث:

اعترفت ميليشيا الحوثي، الذراع الإيرانية في اليمن، بمصرع قيادي بارز ينتحل رتبة لواء، وينحدر من محافظة صعدة المعقل الرئيس للميليشيات، شمال البلاد.

وأفادت وسائل إعلام حوثية، الاثنين، بأنه جرى تشييع ودفن جثة الصريع حسين سعيد عامر هديان، في مسقط رأسه بمنطقة نشور في مديرية الصفراء بمحافظة صعدة.

القيادي الحوثي حسين هديان
القيادي الحوثي حسين هديان

ولم تذكر الميليشيا الحوثية مكان وزمان مقتل "هديان" الذي ينتحل رتبة لواء، غير أن مصادر عسكرية رجحت أنه لقي مصرعه بضربة جوية لمقاتلات تحالف دعم الشرعية.

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ونعت قيادات وناشطون حوثيون مقتل هديان، الذي اعتبرته خسارة كبيرة لهم.

وبحسب المعلومات المتوفرة، فإن هديان يعد من القيادات المقربة لزعيم ميليشيا الحوثي، وشارك إلى جانب المتمردين الحوثيين منذ حربهم الأولى ضد الحكومة في 2004م، ومن مؤسسي الحركة الحوثية.

من مراسيم تشييع القيادي الحوثي
  • من مراسيم تشييع القيادي الحوثي
  • تشييع القيادي الحوثي حسين هديان في صعدة
2 صور
من مراسيم تشييع القيادي الحوثي
من مراسيم تشييع القيادي الحوثي
تشييع القيادي الحوثي حسين هديان في صعدة
تشييع القيادي الحوثي حسين هديان في صعدة
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