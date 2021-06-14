.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

"إعمار اليمن" يفتتح مركز عناية مركزة بمستشفى الغيضة بالمهرة 

"إعمار اليمن" يفتتح مركز عناية مركزة بمستشفى الغيضة بالمهرة

يشمل المشروع الذي أقيم على مساحة 1000 متر مربع غرفاً لإجراء العمليات ومناطق عزل وغرفًا للعناية المركزة

متابع الغاء المتابعة

العربية.نت - أوسان سالم 

نشر في: آخر تحديث:

افتتح البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، الاثنين، مركز العمليات والعناية المركزة التابع لمستشفى الغيضة العام بمحافظة المهرة، شرق اليمن.

ويشمل المشروع الذي أقيم على مساحة 1000 متر مربع غرفاً لإجراء العمليات ومناطق عزل، وغرفًا للعناية المركزة، تم تجهيزه بـ15 جهازا لتخطيط القلب ومتابعة العلامات الحيوية، و13 سرير إفاقة وعناية مركزة، ونحو 134 جهازًا ومعدة طبية، بهدف تطوير جودة الأداء طبقًا للوائح والمعايير التقنية المتعلقة بسلامة المرضى ورعاية الحالات المزمنة ومكافحة العدوى.

وفي الافتتاح أكد وزير الصحة اليمني الدكتور قاسم بحيبح، أهمية هذا المشروع في خدمة المواطنين بالمهرة والمحافظات المجاورة، مثمناً دعم المملكة العربية السعودية الدائم والسخي عبر البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن الذي يعد هذا المشروع إحدى ثمار التعاون المشترك.

كما أشاد محافظ المهرة، محمد علي ياسر، بالدعم المقدم من البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، مؤكداً أن المركز صرح عظيم وسيعود بالفائدة والنفع على الجميع.

"الحشد الشعبي".. عصيانٌ مدنيٌ ودينيٌ! العراق خاص "الحشد الشعبي".. عصيانٌ مدنيٌ ودينيٌ!

من جانبه أكد مشرف العمليات التنفيذي في البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن بمكتب المهرة محمد آل هادي أن مشاريع البرنامج التنموية تسهم في الرفع من كفاءة الأداء وجودة الخدمة المقدمة في مختلف القطاعات الحيوية التي تمس حياة المواطن اليمني بشكل مباشر.

2 صور
تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
قرار قضائي بحق طفل فويس كيدز المتهم بالشروع في القتل والنيابة تكشف تفاصيل  قرار قضائي بحق طفل فويس كيدز المتهم بالشروع في القتل والنيابة تكشف تفاصيل 
في صعيد مصر.. امرأة تدرب الرجال على الملاكمة في صعيد مصر.. امرأة تدرب الرجال على الملاكمة
الأكثر قراءة
يتحدث الإنجليزية فقط.. صبي مصري يعاني من متلازمة تمنعه من نطق العربية يتحدث الإنجليزية فقط.. صبي مصري يعاني من متلازمة تمنعه من نطق العربية
معظم وزيرات الحكومة الإسرائيلية من دولتين عربيتين معظم وزيرات الحكومة الإسرائيلية من دولتين عربيتين
أحد أحماض أوميغا-3.. سم قاتل للأورام السرطانية أحد أحماض أوميغا-3.. سم قاتل للأورام السرطانية
أحمد هيكل للعربية: هذا سبب منعي من السفر خارج مصر أحمد هيكل للعربية: هذا سبب منعي من السفر خارج مصر
قرار قضائي بحق طفل فويس كيدز المتهم بالشروع في القتل والنيابة تكشف تفاصيل  قرار قضائي بحق طفل فويس كيدز المتهم بالشروع في القتل والنيابة تكشف تفاصيل 
أحمدي نجاد للعربية: السعودية وإيران إخوة وجيران.. وعليهما التعاون أحمدي نجاد للعربية: السعودية وإيران إخوة وجيران.. وعليهما التعاون
قبل أن تذهب
استطلاعات رأي: المشاركة في الانتخابات الرئاسية الإيرانية ستكون ضعيفة
استطلاعات رأي: المشاركة في الانتخابات الرئاسية الإيرانية ستكون ضعيفة
اكتشف المزيد