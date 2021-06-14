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اليمن.. غرق 150 مهاجراً غير شرعي قبالة ساحل رأس العارة

قارب يقل مهاجرين - أرشيفية

اليمن.. غرق 150 مهاجراً غير شرعي قبالة ساحل رأس العارة

معلومات عن تعرض قارب صيد كان يقل مهاجرين غير شرعيين يقدر عددهم بـ 400 مهاجر أفريقي للاصطدام بسفينة في عرض البحر

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العربية.نت - أوسان سالم

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عُثر في ساعة متأخرة من مساء أمس الأحد، على أكثر من 150 جثة لمهاجرين أفارقة غير شرعيين تطفو على سطح البحر بمسافة بعيدة عن ساحل رأس العارة، بمحافظة لحج جنوب اليمن.

وأفادت مصادر محلية وأمنية نقلا عن صيادين في سواحل رأس العارة، أنه تم العثور على أكثر من 150 جثة لمهاجرين أفارقة غير شرعيين تطفو على سطح البحر بمسافة بعيدة عن ساحل رأس العارة.

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ونقلت صحيفة "الأيام" اليمنية، عن تلك المصادر، قولها، إن قارب صيد كان يقل مهاجرين غير شرعيين يقدر عددهم بـ 400 مهاجر أفريقي قادم من الساحل الأفريقي، تعرض للاصطدام بسفينة في عرض البحر - بحسب تلك المصادر- مما أدى إلى غرق المهاجرين.

وشاهد صيادون أثناء عملهم بالاصطياد أكثر من 150 جثة تطفو على سطح البحر بعيدة عن سواحل رأس العارة إضافة إلى غرق أربعة مواطنين يمنيين يعملون في الجلبة.

ولم يصدر أي تعليق من الجهات الرسمية حتى لحظة كتابة الخبر، حول هذا الموضوع، ولم تتضح المزيد من التفاصيل، حول هوية المهاجرين ومصير الآخرين الذين كانوا على متن القارب.

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