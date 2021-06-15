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تصعيد حوثي خطير.. قصف هستيري على السكان بمدينة حيس

احتراق منزل بالحديدة نتيجة القصف الحوثي
احتراق منزل بالحديدة نتيجة القصف الحوثي - أرشيفية
اليمن والحوثي

تصعيد حوثي خطير.. قصف هستيري على السكان بمدينة حيس

مصادر محلية: أكثر من 18 قذيفة هاون عيار 120 أطلقتها الميليشيات الحوثية بالقرب من الأحياء السكنية الشمالية الشرقية للمدينة فيما قصفت الأحياء الجنوبية في أطراف المدينة بـ 8 قذائف مماثلة

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العربية. نت - أوسان سالم 

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قصفت ميليشيات الحوثي المدعومة إيرانيًا، مساء الإثنين، مدينة حيس جنوبي الحديدة، غرب اليمن، بأكثر من 26 قذيفة مدفعية، في تصعيد خطير يهدد حياة المواطنين.

وأفادت مصادر محلية، أن أكثر من 18 قذيفة هاون عيار 120 أطلقتها الميليشيات الحوثية بالقرب من الأحياء السكنية الشمالية الشرقية للمدينة، فيما قصفت الأحياء الجنوبية في اطراف المدينة بـ 8 قذائف مماثلة.

من زيارة كروسلاك لحيس في الحديدة
  • من زيارة كروسلاك لحيس في الحديدة
  • صواريخ حوثية في حيس
2 صور
من زيارة كروسلاك لحيس في الحديدة
من زيارة كروسلاك لحيس في الحديدة
صواريخ حوثية في حيس
صواريخ حوثية في حيس

وأضافت المصادر ان قصف الميليشيات كان عنيفاً، أحدث دوي انفجارات هزت المدينة، وخلف خوفاً ورعباً في أوساط السكان، مما قد ينذر بموجه نزوح جديدة، بحسب إعلام القوات المشتركة.

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وفي وقت سابق من اليوم الاثنين، أحبطت القوات المشتركة محاولة واستحداث تحصينات للمليشيات الحوثية في خطوط التماس في جبهات القتال في حيس، وأوقعت في صفوف الميليشيات قتلى وجرحى جراء خروقاتها لوقف إطلاق النار.

وتعرضت المنطقة على مدى يومي الأحد والاثنين لعمليات إرهابية شنتها الميليشيات الحوثية بمختلف الأسلحة الرشاشة والقذائف المدفعية والصاروخية التي انهالت على المنازل.

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