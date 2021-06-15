غريفثس: تنفيذ اتفاق الرياض يضمن حلا للنزاع في اليمن

أكد المبعوث الأممي مارتن غريفثس، الثلاثاء، على ضرورة إنهاء النزاع في اليمن مبيناً أن الحوار معقد لكنه الحل الوحيد.

وقال في إحاطته الأخيرة أمام مجلس الأمن الدولي في جلسته الشهرية المفتوحة حول اليمن، اليوم، إن تنفيذ اتفاق الرياض يضمن حلا للنزاع في اليمن من خلال الحوار.

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كما أضاف "إن السعودية تبذل جهودا استثنائية لوقف الحرب هناك، موضحاً أن وقف النار في اليمن سيكون له تأثيرا إيجابيا كبيرا على الجانب الإنساني.

وتحدث عن شروط الحوثي، وقال أنهم يشترطون اتفاقا حول موانئ الحديدة والمطار لوقف إطلاق النار.

تقديم تنازلات

إلى ذلك، طالب غريفثس، جميع الأطراف في البلاد تقديم تنازلات واستغلال الفرص لحل النزاع، مضيفاُ "أكثر ما يقلقني هو غياب محادثات سلام يمنية شاملة".

وتطرق المسؤول الأممي، إلى جهود سلطنة عمان المكثفة مؤخرا من أجل التوصل إلى وقف للنار، من خلال إرسال وزير الخارجية بدر البوسعيدي إلى صنعاء والرياض في التاسع من الشهر الحالي، وأكد أن سلطنة عُمان تبذل جهدا كبيرا في حل النزاع.

يشار إلى أن غريفثس وبعد مقاطعة حوثية له لعدة أشهر، اجتمع في 28 مايو الماضي، في مسقط بالقيادي الحوثي محمد عبد السلام، وقام بعدها بزيارة إلى صنعاء انتهت في 31 مايو، بحث خلالها خطة النقاط الأربع مع زعيم الحوثيين، بحسب ما أعلن بنفسه بمؤتمر صحافي في اليوم الأخير من الشهر الماضي (مايو 2021).

وفي الأسبوع الماضي زار المبعوث الأممي إيران ليومين، حيث اجتمع بوزير الخارجية جواد ظريف للتباحث في الشأن اليمني.