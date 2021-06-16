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صاروخ حوثي على مأرب.. والتحالف يرد بغارات

FILE PHOTO: Armed Houthi followers ride on the back of a truck after participating in a funeral of Houthi fighters killed in recent fighting against government forces in Yemen's oil-rich province of Marib, in Sanaa, Yemen February 20, 2021. REUTERS/Khaled Abdullah/File Photo/File Photo
من ميليشيا الحوثي (رويترز)

صاروخ حوثي على مأرب.. والتحالف يرد بغارات

اليمن: نهج دموي لعصابات إجرامية تسعى لإفشال أي توجه نحو السلام

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

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في وقت أكدت فيه الحكومة اليمنية على أن الحوثيين باتوا يلجأون إلى استهداف الأعيان المدنية والمناطق الآهلة بالسكان بالصواريخ والمقذوفات والطائرات المسيرة، استهدفت الميليشيا مناطق سكنية في مأرب بصاروخ باليستي مساء الأربعاء.

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وأضافت مصادر محلية أن الجيش اليمني ردّ على الصاروخ الحوثي بضرب مواقع الميليشيا في المحافظة بمساندة التحالف.

جاء ذلك في وقت شدّدت فيه الحكومة اليمنية، على أنّ لجوء ميليشيا الحوثي إلى استهداف المدنيين مع فشل تصعيدها العسكري وخطتها للسيطرة على مأرب، وما تكبدت من خسائر بشرية ومادية كبيرة، يعكس النهج الدموي لهذه العصابات الإجرامية التي تسعى لإفشال أي توجه نحو السلام.

جرائم إرهابية

وطالبت الأمم المتحدة والمجتمع الدولي، باتخاذ موقف واضح يرقى إلى حجم الجرائم الإرهابية التي تتمادى الميليشيا الحوثية في ارتكابها ضد المدنيين والنازحين.

كما أكد وزير الدفاع اليمني، الفريق محمد المقدشي، أنّ الميليشيا تلجأ وكعادتها عند كل هزيمة في الميدان، إلى استهداف الأعيان المدنية والمناطق الآهلة بالسكان بالصواريخ والمقذوفات والطائرات المسيرة، والتي كان آخرها الجرائم الإرهابية البشعة التي استهدفت المدنيين في مأرب.

وأشار إلى أنّ الجيش الوطني والمقاومة يتصدون بشجاعة وبسالة للميليشيا ويسطرون البطولات بدعم وإسناد من تحالف دعم الشرعية.

تعنّت الحوثيين

يذكر أن وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني، كان كشف الأربعاء، أن جميع مبادرات السلام اصطدمت بتعنت ميليشيات الحوثي.

امرأة في مأرب تتسلم مساعدات(حسب موقع الأمم المتحدة)
امرأة في مأرب تتسلم مساعدات(حسب موقع الأمم المتحدة)

ونقل في سلسلة تغريدات نشرها عبر حسابه في "تويتر"، كلمته التي ألقاها في اجتماعات الدورة العادية الـ 51 لمجلس وزراء الاعلام العرب، بالقاهرة الأربعاء، قائلاً "لفت إلى أن كل المبادرات اصطدمت بتعنت الميليشيا الإرهابية الحوثية واستمرار رفضها لكل جهود السلام وإصرارها على التصعيد العسكري في محافظة مأرب وقصفها للمدنيين والنازحين وأيضا استمرار استهداف الأعيان المدنية في السعودية".

من مأرب (أرشيفية- رويترز)
من مأرب (أرشيفية- رويترز)

يشار إلى أن المبعوث الأممي، مارتن غريفثس، أكد أمس الثلاثاء، على ضرورة إنهاء النزاع في اليمن، مبيناً أن الحوار معقد لكنه الحل الوحيد.

وقال في إحاطته الأخيرة أمام مجلس الأمن الدولي في جلسته الشهرية المفتوحة حول اليمن، إن تنفيذ اتفاق الرياض يضمن حلاً للنزاع في اليمن من خلال الحوار.

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