ضمن خروقاتها للهدنة.. استهداف حوثي لمناطق سكنية غرب اليمن 

واصلت ميليشيات الحوثي الإرهابية، الخميس، خروقاتها للهدنة الأممية، باستهداف وقصف مناطق سكنية وحقول زراعية جنوب الحديدة، غرب اليمن.

وأفادت مصادر محلية أن ميليشيا الحوثي استهدفت بالأسلحة الرشاشة والقناصة الأحياء السكنية شمال مركز مدينة التحيتا، على فترات متقطعة.

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كما تعرضت منازل ومزارع المواطنين في منطقتي الفازة والجبلية بذات المديرية لاستهداف مماثل من الميليشيات الحوثية، وفقاً للمصادر.

وفي مدينة حيس، شنت ميليشيا الحوثي قصفا بمدفعية الهاون مستهدفة الأحياء الشرقية الآهلة بالسكان والواقعة على أطراف المدينة.

اليوم الرابع على التوالي

ويعد هذا اليوم الرابع على التوالي الذي تتعرض فيه مدينة حيس والقرى التابعة لها لقصف واستهداف الميليشيات الحوثية، وفق إعلام القوات المشتركة.

وسببت خروقات الحوثيين حالة من الذعر والرعب في صفوف الأهالي في تلك المناطق، كما عطلت أعمال المواطنين المزارعين في حقولهم الزراعية.

في السياق، أعلنت القوات المشتركة في الساحل الغربي اليمني، الخميس، أنها أوقعت قتلى وجرحى في صفوف عناصر ميليشيات الحوثي ردا على استهدافها للقرى السكنية في مديرية الدريهمي جنوب الحديدة.

وأفاد مصدر عسكري ميداني أن ميليشيات الحوثي استهدفت قرى سكنية في الدريهمي بالأسلحة الرشاشة وقذائف المدفعية بصورة عشوائية.. مؤكدا أن وحدات من القوات المشتركة رصدت مصادر نيران الميليشيات ووجهت لها ضربات حاسمة، أسفرت عن إخمادها ومصرع وجرح عدد من عناصرها.